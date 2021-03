Instagram стал инструментом для вербовки детей в неонацисты. Уберечь от этого ребенка можно

Отчет антирасистской группы Hope Not Hate (HNH) выяснил, что Instagram стал центром по вербовке молодых людей в ультраправые группы. Платформа стала идеальным местом для распространения неонацистской пропаганды. Специалисты рассказали «360», почему радикалы нацеливаются в основном на подростков и как родителям уберечь их от опасности.

Как пишет The Guardian, HNH выявила две крайне правые группы, действующие в Великобритании — The British Hand и The National Partisan Movement — активно использующих Instagram для вербовки членов. Одновременно они использовали еще приложения для обмена сообщениями, такие как Telegram.

Исполнительный директор HNH Ник Лоулз сказал, что неадекватная модерация и тревожные рекомендации алгоритмов Instagram мешают защите детей, и платформе нужно активнее действовать.

Facebook, которому принадлежит Instagram, в ответ заявил, что удалил более 250 групп со сторонниками превосходства белых. В прошлом году компания удалила из Instagram почти миллион публикаций с подобным контентом.

Как работает вербовка?

Судебный эксперт и специалист по экстремистским сообществам Игорь Иванишко рассказал, что вербовка людей перешла в онлайн давно и оказалась эффективной. Социальные сети на протяжении нескольких лет являются одним из главнейших элементов в распространении подобных идеологий.

Существует большое количество групп в социальных сетях, продвигающих радикальные идеи. Помимо групп, есть отдельные харизматичные спикеры, занимающиеся популяризацией неонацизма. При этом в большинстве случаев и спикеры, и группы демонстративно дистанцируют себя от классического понятия фашизма. Делается это для того, чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов и не отпугивать потенциальных жертв.

Например, как объяснил Иванишко, неонацисты любят спекулировать на идеях патриотизма. В своих группах и аккаунтах они выкладывают посты про истории русских побед в войнах, что вне контекста выглядит безобидно. Однако, если вглядеться, то становится ясно, что постепенно владельцы аккаунтов ведут людей к мысли: «Раньше мы везде побеждали, а теперь нас завоевывают другие этнические группы. Эти приезжие все рабочие места украли».

«Происходит потасовка фактов, смешивание правды и лжи. Гордость за свою нацию превращается в шовинизм», — рассказал эксперт.

Криминалист и бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов отметил, что зачастую вербовщики выкладывают в Сети некий пост и ждут тех, кто на него откликнется. Например, они могут задать вопрос: «Как вы относитесь к тому, что нас разбавляют с приезжими из Азии и Кавказа?». Уже исходя из ответов на вопрос они могут выбрать свою потенциальную цель и продолжить с ней более плотное общение, развивая в ней радикальные мысли.

При этом, отметил Иванишко, зачастую вербовщик и вербуемый в жизни никогда не встречаются. Во многих случаях человек заражается радикальными идеями и мыслями в Сети, он ими подпитывается и действует в одиночку.

Заблокировать навсегда все эти интернет-ресурсы не получается. Роскомнадзор ежегодно блокирует тысячи таких групп и аккаунтов, но на их месте вырастают новые. Забанил одну страницу, на ее месте появилось две новые. Это бесконечная ежедневная борьба.

Почему выбирают детей?

Часто жертвами таких группировок становятся подростки. Например, в Британии скоро перед судом предстанут три мальчика, их обвиняют в терроризме. Они предположительно состояли в радикальной ультраправой организации The British Hand.

В прошлом году подросток из Великобритании признал себя виновным в 12 преступлениях, в том числе в двух случаях распространения террористических документов и 10 — в хранении террористических материалов. Ему было всего 13 лет, когда он впервые получил инструкции по тому, как делать взрывчатки.

По словам Игнатова, такой выбор обусловлен тем, что подростки более впечатлительны и эмоциональны. Неонацисты рассчитывают на их буйный нрав и пылкость. Им специально приводят примеры отрицательных поступков со стороны мигрантов: изнасилования, грабежи и прочий криминал. А потом будто предлагают быстрый способ борьбы с этим.

«Для этой возрастной группы характерно быстрое, эффективное и жесткое решение многих вопросов. Они считают, что взрослые тянут с решением проблем. А идеи неофашизма и неонацизма как раз акцентируют внимание на жестких и быстрых способах», — объяснил Игорь Иванишко.

В свое время Гитлер действовал тем же способом, делая основной упор на молодых людей.

Люди среднего возраста и пожилые вряд ли поведутся на предложения разрешать те или иные проблемы в обществе исключительно кувалдой, запретами, погромами и убийствами. У этих людей уже сформировалась своя точка зрения, а радикальные идеи они встречают критично. Они задают логичные вопросы: почему отрицается диалог? почему нельзя решить все путем переговоров? Их сложно перевербовать.

«Подростки неонацистами воспринимают как чистый лист. Они только входят во взрослую жизнь, а неонацики этим пользуются, преподнося им определенную идею, которая их полностью захватит», — добавил эксперт.

Что может сделать родитель?

Может ли родитель как-то определить, что его ребенок попал под подобное влияние? Да, обычно это сопровождается определенными изменениями в поведении.

Как отметил бывший оперативный сотрудник МВД Игнатов, ребенку так или иначе нужно будет выговориться, поэтому с детьми нужно обязательно вести беседы и прислушиваться к тому, что они говорят. Если в их словах начинают проскальзывать радикальные мысли, стоит задуматься, откуда у них это в голове и почему они этим интересуются. Потом нужно вытащить их на откровенный разговор.

Специалист по экстремистским сообществам Иванишко выделил несколько основных признаков, по которым можно понять, что подросток мог попасть под влияние радикалов.

Во-первых, у него меняется круг интересов. Появляются совершенно другие книги или распечатки какой-то информации. Происходит смена музыкального вкуса. Он начинает слушать группы, обслуживающие интересы вот такого радикального общества.

Во-вторых, у него меняется круг общения. Это можно определить по перепискам или просто тем людям, которых он зовет в гости.

Еще в его одежде или татуировках может начать проскальзывать символика и атрибутика радикального движения. Ему важно показать свою принадлежность новому обществу.

Скорее всего, он действительно начнет поднимать разговоры про политику с уклоном в то, что «наш народ угнетают и пытаются захватить». Все это с подтекстом о том, что это необходимо прекращать. Идея о том, что нация превыше всего, остро будет прослеживаться в речах. А еще в речи может появиться характерный только для неонацистов слэнг.