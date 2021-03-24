Иностранцы уходят с крымских земель. Решение ограничить право владения объяснили

Иностранцы отказались как минимум от 500 участков в Крыму после того, как российские власти запретили им владеть землей на полуострове. Запрет раскритиковали на Украине: якобы он вытесняет украинцев из Крыма. Однако политологи уверены, что это обычная практика, а к возмущениям Украины касательно Крыма россиянам давно стоит привыкнуть.

Об отказе от земель РБК сообщили в госкомитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. До указа иностранцам принадлежало 11,5 тысячи участков полуострова. К началу этого года их количество упало до 11 тысяч. Более свежих данных у Росреестра нет. Запрет вступил в силу 20 марта.

Ограничения наложили на владение землей в 19 из 25 муниципальных образований Крыма. Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак, часть Севастополя, то есть территория, особенно популярная среди туристов. В разговоре с «360» украинский политолог Петр Олещук предположил, что причина выбора именно этих муниципальных образований — дороговизна земли там.

У иностранных граждан есть год с момента издания указа, чтобы передать права на участки. В противном случае их продадут в принудительном порядке. Полученную сумму передадут либо бывшему владельцу, либо в государственную или муниципальную собственность. При этом бывшему собственнику возместят стоимость имущества, которую определит суд.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал «360», что это обычная практика. Зачастую в ситуациях, схожих с Крымом, земля является государственной собственностью.

«Крым, во всяком случае побережье, — это рекреационная зона. А там, где не рекреационная, там Черноморский флот. Естественно, что в этих местах хотят избежать проблем с чужим владением, не контролируемым российским законодательством. Я ничего удивительного в этом не вижу», — пояснил собеседник.

Большая часть участков принадлежала украинцам

Среди иностранных владельцев земельных участков в Крыму — граждане 55 стран. При этом большая часть тех, кому придется расстаться со своими владениями, — украинцы. Им принадлежит 9,75 тысячи участков. И в этом нет ничего удивительного, считает Олещук.

«Раньше кто-то из людей, кто в Крыму на постоянной основе не проживал, имел там какую-то соответствующую недвижимость и прочее имущество. Не думаю, что это ситуация, которая касается небольшого числа людей. Думаю, что она может касаться многих», — заявил он.

При этом 430 участков таких земель принадлежит белорусам, 303 — немцам, 235 — гражданам Казахстана. Собственники земли на полуострове также есть среди частных и юридических лиц Литвы, Израиля, Австралии, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии и даже Сирии.

Правда, в Госсовете Крыма отметили, что иностранцы все же смогут сохранить свою недвижимость. Для этого надо взять участки, где она была построена, в аренду. Более того, собственник имеет приоритет перед другими претендующими на аренду.

Реакция Украины

На Украине запрет раскритиковали. Якобы указ дискриминирует и вытесняет с полуострова украинцев. При этом спикер МИД страны Олег Николенко назвал запрет «юридически ничтожным».

«Указ <…> юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — заявил он.

Реакция по любым вопросам, которые касаются Крыма, на Украине всегда будет достаточно болезненной, поэтому ничего удивительного в словах Николенко нет, считает Олещук.

«Украина не признает Крым территорией какого-либо государства, кроме Украины. Поэтому в рамках украинского законодательства ничего действительно для этих людей не поменяется. Поменяется только доступ к своей собственности, скажем так», — пояснил собеседник.

По словам Погребинского, к негативной реакции Украины на любые действия России касательно Крыма давно стоило привыкнуть.

«Любой повод возмутиться тем, что Россия утверждает себя в качестве владельца этой территории, украинские активисты, политики будут использовать для того, чтобы критиковать Россию. Надо уже привыкнуть к этому и не удивляться», — заключил собеседник.