Иностранцы против драмы. Возможное членство Швеции и Финляндии в НАТО вызывает только возмущение

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Пока генсек Альянса обещает им скорое членство в блоке, Турция выступила против. Иностранные политологи также не оценили идею вхождения финнов и шведов в НАТО, напомнив, что даже внутри этих стран есть противники участия в Альянсе. Заявки на вступление в блок уже назвали драматичным моментом для Финляндии и Швеции.

Финляндия и Швеция официально попросились в НАТО

Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление стран в Альянс. По словам Столтенберга, блок рассчитывает на «быстрые шаги» по оформлению их членства. По мнению генсека НАТО, членство Финляндии и Швеции улучшит безопасность Альянса.

«Я тепло приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Вы — наши ближайшие партнеры», — процитировало Столтенберга издание The Guardian.

Теперь все 30 членов НАТО должны одобрить расширение, которое затем должно быть ратифицировано их парламентами. Это достаточно долгий процесс — до года. В случае успеха заявки станут самым значительным расширением НАТО за последние десятилетия. Это удвоит границы НАТО с Россией, которая неоднократно предупреждала, что будет вынуждена отреагировать на подобные действия.

«Необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников, и мы полны решимости проработать все вопросы и прийти к быстрым выводам. <…> Все союзники согласны с важностью расширения НАТО. Мы все согласны с тем, что мы должны стоять вместе, и мы все согласны с тем, что это исторический момент, которым мы должны воспользоваться», — заявил Столтенберг.

Правда, не все члены НАТО с ним согласны. Так, Турция заблокировала первоначальное решение НАТО о рассмотрении просьб Финляндии и Швеции присоединиться к военному блоку, поставив под сомнение надежды на быстрое вступление двух скандинавских стран, написал Financial Times.

Финляндия и Швеция ждали повода для входа в НАТО

Финляндия и Швеция и так были неформальными членами НАТО последние 30 лет, без взаимных гарантий безопасности после фактической интеграции своих оборонных сил в блок. Об этом «360 рассказал американский политолог Эндрю Корыбко. По его словам, заявки финляндской и шведской сторон — предсказуемое событие. Власти государств просто ждали правдоподобного предлога, чтобы сделать это.

«Это решение является ничем не спровоцированной эскалацией, которая вынудит Россию переориентировать свою политику в области безопасности в ответ на появление новых угроз НАТО со стороны этих стран. Однако ситуация, скорее всего, не повлияет на ход событий на Украине, которые развиваются независимо от просьб этих двух стран о вступлении в НАТО», — отметил Корыбко.

Членство в НАТО — драма для финнов и шведов

Даже внутри самих Финляндии и Швеции сторонники нейтралитета выступают против членства своих государств в НАТО, рассказала турецкий политолог Джейлан Озгюль.

«Не думаю, что другие нейтральные европейские страны последуют примеру Финляндии и Швеции и вступят в Альянс. Я бы не хотела видеть почти весь европейский континент в одной организации безопасности. С другой стороны, я не думаю, что это окажет заметное влияние на украинский кризис. Не думаю, что Россия совершит полномасштабное вторжение на Украину из-за этого решения», — пояснила Озгюль.

По ее словам, это драматичный поворот для финнов и шведов. Политолог не считает, что спецоперация на Украине — единственная причина заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

«Ясно вижу внешнеполитические шаги США в последние годы, нацеленные на то, чтобы полностью захватить политическую сцену в регионе. И лидеры стран склонны присоединяться к этому движению. Ведь не секрет, что американская сторона обещает этим государствам блестящие новые игрушки в виде оружия и сделок по вооружению, если они согласятся на некоторые из условий США. Шаг за шагом все к этому и пришло», — отметил Озгюль.

Членство в НАТО финнов и шведов контрпродуктивно

Основной причиной конфликта, который сейчас существует, стало расширение НАТО на восток. Зная это и опасения России по поводу собственной безопасности, продолжать движение в том же направлении — это, естественно, показатель желания обострить конфликт и перевести его в другую фазу. Об этом рассказал депутат XIX созыва бундестага, председатель Международного народного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

«Это контрпродуктивно. То, что эти страны так быстро пошли на этот шаг, говорит о том, что работа с ними велась уже давно. Давление на них осуществлялось все это время. Но какой-то элемент собственной суверенности удерживал их от этого шага. Сейчас ситуация осложнилась. Скорее всего, элементы давления стали намного жестче, и устоять перед этим Финляндия и Швеция не смогли», — подчеркнул Гердт.

Швеция и Финляндия заявили о желании вступить в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. В Финляндии отметили, что это решение не направлено против кого-либо. Так страна хочет укрепить свою безопасность. Тем временем президент России Владимир Путин отметил, что действия скандинавских государств могут усугубить «и без того непростую обстановку в сфере международной безопасности».