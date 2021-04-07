«Почти у всех в моем офисе есть вакцина». Иностранцы рассказали, как в их странах прививают от коронавируса

С каждым днем все больше людей вакцинируется от коронавируса, а ученые работают над увеличением числа препаратов. В России получить прививку легко — достаточно позвонить в поликлинику, к которой вы прикреплены, и вас запишут. Но молодым людям получить укол сложно — в приоритете старшее поколение. Жители разных стран Европы, а также США рассказали «360», как у них проходит вакцинация.

Великобритания

Александр Меркурис — 60 лет

На данный момент я получил первую дозу вакцины и ожидаю вторую. У нас в стране вакцинация населения происходит поэтапно. Людей, которые могут получить прививку, распределяют по возрасту и сфере их работы.

В первую очередь правительство вакцинировало людей старше 80 лет. Сейчас вакцина доступна для работников определенных сфер и людей старше 60 лет

Запись на вакцинацию у нас организована через национальную медицинскую службу. Все люди в Британии зарегистрированы в ней и находятся под учетом определенных врачей. Как только человек попадает в категорию тех, кто может вакцинироваться, ему приходит письмо от его доктора с приглашением на вакцинацию. После этого человек либо звонит в центр вакцинации, чтобы ему выбрали место и время получения первой дозы, либо делает это сам через интернет. Я, например, предпочел позвонить. Дату вакцинации мне назначали буквально через пару дней. Долго ждать не пришлось. Дату второй вакцинации я узнал на месте.

Я был вакцинирован 2 марта, а следующая прививка будет 22 мая. Это, кстати, очень спорный момент в Великобритании, потому что мы единственная страна, где настолько большая разница между первой и второй дозой. В большинстве стран ждут три-четыре недели, а мы — 12. Правительство пришло к такому решению для того, что провакцинировать максимальное число людей в стране первой дозой. При этом власти говорят, что такое ожидание на эффективности не скажется.

В Великобритании используют две вакцины: Pfizer и AstraZeneca. Я вакцинировался AstraZeneca. Выбрать вакцину невозможно. Вы просто приходите в центр, в который вас записали, и там вам говорят, что будут колоть. Разумеется, человек всегда может отказаться от вакцины и уйти без прививки.

В самом центре вакцинации все тоже организовано очень хорошо. Никаких очередей и ожидания. Заходишь, тебя встречает медсестра, вкалывает вакцину в левую руку — и все. Единственное, что могу сказать, — это то, что на следующий день у меня была сильная головная боль. Но об этом меня предупреждали.

Несколько человек среди моих друзей получили уже обе дозы вакцины, другие — одну. Моя жена пока ждет разрешения на вакцинацию, потому что ей меньше 60 лет. Среди моих знакомых, получивших вакцину, все довольны своим решением и никаких серьезных побочных эффектов не испытали. Среди людей младшего возраста возмущений из-за того, что им все еще недоступна вакцина, я тоже не заметил. Все понимают, что разумнее сначала привить старшее поколение.

Швейцария

Дэниел Уорнер — 72 года

Сейчас в Швейцарии вакцина доступна для людей от 65 лет и старше и для работников больниц. Поначалу она была открыта только для людей старше 75 лет. Как только у меня появился шанс записаться на вакцинацию, я это сделал.

Регистрация проходит онлайн. Вам назначают дату и время первой дозы, а после ее получения сообщают дату для укола второй. Разница между первой и второй прививкой — примерно месяц. Стоит отметить, что, когда вы записываетесь на вакцинацию, свободные даты обычно стоят где-то через две-три недели от фактической записи.

Внутри самих центров вакцинации никаких очередей нет, потому что все назначают точное время и дату. Приходишь к назначенному часу, получаешь свой укол и уходишь.

Вакцинируют людей только в госпиталях, клиниках и больницах. Получить вакцину в аптеке или торговом центре нельзя

Все, кого я знаю (да и я сам), были вакцинированы Moderna. Я уже получил обе дозы.

США

Антон Конев — 37 лет

В США, как и во многих странах, проходила поэтапная вакцинация. Сначала были пожилые люди и те, кто находятся в группе риска по разным медицинским показателям. Потом возрастную планку стали снижать, а список критериев, по которым можно получить вакцину, расширять. Плюс еще стали включать работников разных сфер. На сегодняшний момент в штате Нью-Йорк открыта вакцинация для всех. Байден выдал указ, что к маю все штаты должны к этому прийти.

Записаться на вакцинацию можно двумя способами: онлайн и по телефону. Сбор информации везде одинаковый, а сама вакцина бесплатна, потому что ее покрывает страховка. Дату вам назначают где-то через две недели от дня звонка. На местах очередей нет.

Я получил первую прививку 8 марта, а вторую — в прошлый понедельник. Мне сделали Pfizer. У нас сейчас вакцинируют тремя препаратами: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. При желании можно выбрать вакцину, если подписаться на вакцинацию в конкретном центре, потому что за каждым центром закреплена та или иная вакцина. В основном люди просто идут туда, где есть свободные места.

Источник фото: Pxhere.com

Вообще я мог получить вакцину еще в феврале, потому что нахожусь в группе риска. Я подрабатываю в магазине, то есть нахожусь в постоянном контакте с людьми. Однако в то время я мог сделать вакцину только в центре, находящемся в полутора часе езды от моего дома. Я решил подождать, но некоторые мои знакомые поехали туда.

После вакцинации ты не можешь сразу уйти из здания. Ты должен посидеть 15 минут в отдельном зале под наблюдением, чтобы врачи убедились, что с тобой все хорошо. Вообще весь процесс вакцинации занимает не больше получаса.

У меня очень много знакомых уже провакцинировались. Почти у всех сотрудников в моем офисе есть вакцина. Сейчас в штате Нью-Йорк 1/3 людей получила хотя бы одну дозу вакцины, а из них 1/5 привилась уже два раза.

Германия

Грегори Энгельс — 44 года

В Германии начали вакцинировать людей старше 80 лет, тех, у кого есть серьезная угроза для здоровья при заражении, и тех, кто тесно общается с этой категорией людей, то есть работников домов престарелых и медперсонал, в декабре. Сейчас мы на той стадии, когда вакцинироваться могут люди старше то ли 65, то ли 70 лет. Плюс люди с определенными хроническими заболеваниями: астма, сильный диабет или серьезная степень ожирения. Еще привиться могут учителя начальных школ, воспитатели детских садов и представители еще нескольких профессий.

Обычным людям вакцинация в Германии, скорее всего, до лета не светит

Поэтому я прилетел в Москву и получил здесь прививку от коронавируса. Мои родители тоже прилетели в Россию еще в конце января для вакцинации, а потом вернулись в Германию после получения обеих доз.

Вообще, Германия — федеральная структура, поэтому за вопросы здравоохранения каждая земля отвечает отдельно. Закон о вакцинации федеральный, но то, как он выполняется, — это уже дело каждой земли. Например, земля Бремен заказала услуги компании, которая обычно занимается продажей билетов на концерты, чтобы она координировала назначения дат и прочее.

В земле Гессен есть портал, на котором нужно зарегистрироваться на прививку. После этого вам приходят даты первой и второй вакцинации. В случае чего можно перебронировать даты онлайн или по телефону. Правда, люди жаловались, что запись по телефону проходит очень долго. Нужно провести несколько часов в режиме ожидания на телефонной линии, чтобы кто-то ответил.

В самих центрах все прекрасно. У меня вакцинировались некоторые знакомые первой дозой. Все прошло хорошо. Единственное, чем люди недовольны, — это тем, что на телефонной линии нужно долго висеть, что дату вакцинации ставят только через несколько недель. И то, что в целом вакцинация проходит медленно.

Азербайджан

Джемалья — 48 лет, Эльхан — 50 лет

Все граждане Азербайджана старше 40 лет могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Для людей младшего возраста это пока недоступно. Сама запись на вакцинацию организована очень легко. Для этого существует специальный сайт, на котором можно назначить удобное для вас время. При этом в случае чего его можно без проблем поменять. При назначении даты на первую вакцинацию можно сразу назначить дату второй. Промежуток между первой и второй вакциной 28 дней. А если у вас вдруг проблемы с интернетом, то можно просто без записи прийти в любую поликлинику и получить вакцину.

Источник фото: Pxhere.com

Когда мы регистрировались, сайт выдавал возможность привиться аж на следующий день.

Все остальные этапы тоже прошли легко, на высоком уровне, с хорошим обслуживанием и без очередей. До самой вакцинации у нас еще прошла консультация врача, нам измеряли давление, проверяли, нет ли никаких противопоказаний и многое другое.

Вся процедура заняла около 20 минут и не оставила никаких негативных впечатлений. Прививали нас китайской вакциной CoronaVac. Мы уже получили обе дозы вакцины.

Израиль

Александра — 19 лет

Единственное условие для получения прививки в Израиле — это членство в любой из больничных касс. Любой желающий получить прививку должен либо записаться на сайте своей больничной кассы, либо позвонить по телефону в свою поликлинику.

Как правило, ожидание первой прививки составляет от двух до пяти дней. И человек может выбрать любое удобное ему место в черте города для получения прививки.

Есть определенный список медицинских противопоказаний для получения вакцины (определенные виды аллергии, обострение астмы и т. д.). Когда в Израиле начинали делать прививки, то был определенный список очередностей: сначала вакцину получали медработники, потом пожилые люди 60+, далее те, кто находятся в группе риска, после чего получали уже все желающие. Параллельно со всем этим прививку с самого начала получали служащие в армии и полиции. Сейчас прививку может получить любой желающий бесплатно.

В Израиле прививают вакциной Pfizer. В целом процесс получения вакцины очень прост и доступен каждому. Все это было устроено так, чтобы человек мог получить вакцину в любом удобном для себя месте и в любое удобное для себя время. Я уже получила обе дозы вакцины.