Иностранцы испугались страшилки в стиле «Синего кита» по имени Джонатан Галиндо. Русские посмеялись и разоблачили фейк

Иностранцы испугались человека-собаки Джонатана Галиндо, которого они прозвали новым «Синим китом», также известным в России как «группы смерти». В русскоязычном Twitter пользователи делают из Галиндо мемы, доказывая, что это дешевый розыгрыш.

Кто такой Джонатан Галиндо и откуда он взялся

В июле 2020-го в интернете появилась новая страшилка: человек-собака по имени Джонатан Галиндо. В социальных сетях появились сотни аккаунтов с таким именем и несколькими фотографиями человека в гриме собаки. На некоторых страницах была подпись: «Давай сыграем в игру».

Пользователи Сети сразу провели параллель с нашумевшей историей из прошлого — тогда все дрожали в страхе перед так называемыми группами смерти «Синий кит», администраторы которых якобы склоняли детей к нанесению себе увечий и даже к совершению самоубийства.

Однако пока никаких доказательств того, что пользователи, скрывающиеся за фальшивыми аккаунтами, пытаются склонить людей к чему-либо, нет. Единственное, что действительно могут делать эти «Джонатаны», — публиковать ip-адреса некоторых пользователей вместе с их геолокацией.

Сами «разоблаченные» начали по той же схеме вычислять и многочисленных Галиндо. Так, например, пользователи Twitter во Вьетнаме тоже начали «бороться» с фейками человека-собаки через обнародование данных об их местонахождении. Кто на самом деле оказался под большим ударом, покажет только время.

Больше того, с тех пор как начался бум Джонатана Галиндо, объявился его реальный автор. Им оказался создатель масок и персонажей, фурри и начинающий писатель Сэмюэл Канини, который не один год создает подобных страшных и даже отвратительных персонажей.

В своем Twitter-аккаунте Канини написал, что создал Джонатана еще в 2012–2013 годах для собственных «странных развлечений», а не для того, чтобы пугать и травить людей в Сети.

Он заявил, что не имеет отношения к глупым розыгрышам и сотням фейковых аккаунтов, которые якобы предлагают «сыграть в игру», как это было в историях с «Синим китом». Канини осудил подобных шутников и призвал людей не поддаваться на провокации и помогать друг другу.

«Групп смерти» не существует

Исследователи из московского университета РАНХиГС еще в 2017 году провели исследование о «группах смерти», чтобы понять, откуда они появились и действительно ли представляют опасность. Отрицать то, что многие погибшие подростки состояли в этих группах, сейчас никто не может, но утверждать о наличии связи между неким пабликом с грустными цитатами и картинками синих китов и смертью подростков как минимум глупо.

Исследование РАНХиГС показало, что «подрывной деятельности» администраторы или пользователи этих групп не вели. Паника появилась из-за того, что журналистка, которая рассказала о «Синем ките», одной из первых назвала такие группы «группами смерти» и провела прямую параллель.

После большого репортажа о том, как паблики во «ВКонтакте» якобы «убивают наших детей», остановить всеобщую истерию было практически невозможно. Однако исследователи, которые на протяжении нескольких месяцев сами сидели в «группах смерти», переписывались с участниками и администраторами, выяснили, что в большинстве своем сами дети узнавали о группах от паникующих родителей или из громких журналистских материалов.

При этом одни вступали в такие группы из интереса — действительно ли там есть что-то разрушительное, другие — чтобы помочь и отговорить потенциальных жертв от совершения ошибок. Чаще всего деятельность «групп смерти» сводилась к тому, что дети делились друг с другом своими проблемами и ждали, когда начнется игра, пока главными заданиями оставались надписи из серии «я китенок» и рисунки китов на руках и партах.

Не бойся — сделай мем

Русскоязычные пользователи Twitter не испугались западной страшилки и начали делать мемы с Галиндо, а также засыпать его сообщениями со смешными картинками. В соцсети даже появилась шутка: «Если что-то тебя пугает, покажи это русским».

Причем пользователи отметили, что «убежать» от атаки мемами у Галиндо уже не выйдет.

В соцсетях заметили сходство Галиндо с персонажами детских фильмов.

Другие стали говорить о Галиндо исключительно как о «Галине Бланке» — недорогом растворимом супе.

В ответ на шквал сообщений и постов от русскоязычных пользователей соцсети автор одного из аккаунтов Джонатана Галиндо в Twitter написал о том, что слишком много русских накинулись на него, поэтому он удалит профиль. Позже он добавил, что передумал, потому что он любит русских.