Иностранцы боготворят Хабиба Нурмагомедова. Его решение уйти назвали признаком силы и величия

На счету действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова 29 побед из 29 боев. Именно с таким рекордом чемпион решил завершить карьеру, предварительно расправившись с американцем Джастином Гейджи. Российские СМИ успели назвать бойца непобежденным. Однако восхваляют Орла и зарубежные медиа.

Сравнение с Джорданом

Наверное, одним из самых лестных комплиментов для российского борца от американцев стало сравнение его с легендой «Чикаго» Майклом Джорданом.

«Вспоминаю момент, когда Майкл Джордан не мог перестать плакать после победы в финале НБА 1996 года. Помните эту историю? День отца. Первое чемпионство Джордана после убийства его отца Джеймса. Этот момент не забудется никогда: величайший игрок лежал и плакал, сжимая мяч. Решение Хабиба трудно понять из-за того, насколько он лидировал. Никто не уходил на таком пике со времен Джордана в 1993 году. Вот как хорош Хабиб», — написал в ESPN, пожалуй, главный ММА-журналист планеты Ариэль Хельвани.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. Отца Джордана убили летом 1993 года. Завоевав в том году свой третий титул подряд, легендарный защитник объявил об уходе из спорта. Правда, в 1995 Джордан вернулся в НБА и выиграл еще три чемпионских титула.

«Однако есть одна большая разница между этими двумя сценами, — добавил Хельвани о сравнении эмоционального состояние мировых звезд после побед. — Видите ли, Нурмагомедов должен был ответить на множество вопросов о своем отце перед этим боем. Он ответил на эти вопросы изящно и классно».

Также в своей статье он отметил, что в бою с Гейджи россиянин «выглядел лучше, чем когда-либо». Журналист назвал Хабиба «лучшим бойцом планеты», а его карьеру — «легендарной».

«Сильнее, чем многие думали»

Автор MMAJunkie Майк Бонн тоже отметил уникальность российского спортсмена и его способность удивлять зрителей.

«Хотя заявление Хабиба не стало самым сенсационным в истории, мне было очень сложно его осознать. Мотивы, по которым Нурмагомедов решил повесить перчатки на гвоздь, не подлежат сомнению или оспариванию. Одностороннее доминирование Хабиба над соперниками — абсолютно уникальный факт. Его бой с Гейджи показал, что дагестанец даже сильнее, чем многие думали. Мало кто готов уходить, когда находится на вершине, и Нурмагомедов заслуживает похвалы за смелое решение. Нужно его уважать», — написал он.

При этом в The Guardian отметили, что Хабиба любят не только в России и США, но и в Европе: победа над Конором Макгрегором сделала его «одним из самых известных в мире спортсменов».

В Bloody Elbow появились сожаления на тему того, что у Хабиба было много травм. «Они лишили нас возможности наблюдать больше его величия. В клетке он был великолепен. Просто чудо природы! Он великий навсегда. Я не хочу участвовать в дискуссии, был ли он величайшим бойцом, но я точно знаю, что мы все будем скучать по нему», — отметил Муки Александер.

Публицист Симон Хэд, освещающий тему ММА для BBC Sport, отметил, что россиянин мог бы заработать еще «сотни миллионов», однако отказался от денег ради чего-то более значимого.

«Реванш с Макгрегором стал бы самым большим боем в спорте, встреча с Сен-Пьером тоже вызвала бы огромный интерес. Но причина ухода Нурмагомедова лежит далеко за пределами спорта и денег. Все дело в смерти его великого отца, который стал жертвой коронавируса. Именно поэтому хочется верить, что Хабиб не нарушит свое обещание и не вернется в спорт. Его слова выглядели очень искренними. Жаль, но Орел действительно завершил карьеру», — подчеркнул Хэд.

Комментарии спортсменов

Бой и уход Хабиба в Тwittеr прокомментировал один из его главных соперников Конор Макгрегор. Ирландский боец отметил хорошее выступление россиянина и подчеркнул, что сам он карьеру продолжит.

«Еще раз уважение и соболезнования твоему отцу. Тебе и семье. С уважением, Макгрегоры», — добавил спортсмен.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон также высказался по поводу поединка:

«Какой хороший бой! Что думаете? Вот это неделя, вот это день. Надеюсь вам понравился UFC 254» — написал Тони в Instagram.

Действующая чемпионка Bellator в женском полулегком весе, бразильянка Крис Сайборг поздравила Хабиба с победой в поединке.

«29-0. Счастливой пенсии, чемпион», — написала она в Instagram и прикрепила фото с борцом и его поясом.

Не остался в стороне и бывший чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC Дэниел Кормье. «Поздравляю величайшего чемпиона в истории UFC. Какая карьера! Мы всегда будем благодарны за время, которое провели с тобой, мой брат. 29-0, непобежденный», — заявил спортсмен.

Бой Нурмагомедова с Гейджи возглавил турнир UFC 254, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября. Правда, зрителей на нем не было. План, который позволил бы фанатам прийти на мероприятие, попросту не утвердили вовремя. Однако от этого менее ожидаемым бой не стал. Россиянин одержал победу.

Поединок с Гейджи будет последним. Это Хабиб пообещал матери после смерти отца. «Я простой парнишка из горного села в Дагестане, просто хотел быть чемпионом и все… У меня теперь осталась только мама, я хочу уделить ей больше внимания», — заключил россиянин.