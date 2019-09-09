Иностранные наблюдатели похвалили систему электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу. Один из них, уроженец Франции, посетовал на то, что в его стране никогда не будет такой системы. Что еще думают о выборах зарубежные наблюдатели — в материале «360».

В России завершился единый день голосования. В стране выбирали губернаторов, мэров и депутатов. В Москве проходили выборы в городскую думу. Среди кандидатов было немало самовыдвиженцев и оппозиционеров, а новинкой стало электронное голосование. Его опробовали в трех избирательных округах.

Новая технология

Эксперимент решили провести в трех округах: в один из них входил Зеленоград, во второй — Северный район, Лианозово и Бибирево, в третий — Центральное и Южное Чертаново. Для голосования зарегистрировались 11 тысяч избирателей. В первые полчаса с начала работы системы проголосовали 10%, к 10:00 их стало уже 40%, к 15:00 — 79,68%, а всего проголосовавших оказалось 92,3%.

Чтобы принять участие в электронном голосовании, нужно было авторизоваться в личном кабинете на сайте mos.ru. Затем человеку предлагали заполнить электронный бюллетень, который впоследствии анонимно засчитывался. Голосовать можно было как с компьютера, так и со смартфона. Безопасность обеспечивала технология блокчейн.

Один из экспериментальных участков посетили наблюдатели из Франции. Юрист Вероник Руэ, член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний, убедилась в том, что «система работает очень эффективно».

По ее словам, во Франции такой практики нет и не будет, так как там очень боятся подделки результатов и сбоев.

«Сегодня нам показали, как эта система работает, как ее создавали. Очень здорово, что большинство людей, которые подали заявку на электронное голосование, воспользовались этой возможностью», — сказала Руэ журналистам.

Мнение соотечественника поддержал генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет» Эммануэль Марк Андре Леруа. Процесс электронного голосования он признал прозрачным и посетовал на то, что «во Франции дела обстоят, к сожалению, не так радужно».

Прозрачность системы

О прозрачности голосования говорили многие другие иностранные наблюдатели. Среди них посол Литовской Республики Ремигиюс Мотузас, который посетил Общественный штаб. Он не исключил ошибок, но в итоге констатировал, что выборы прошли демократично.

«При желании, какие-то ошибки можно всегда найти. Но в целом мы все чувствуем здесь демократию, у москвичей сегодня была возможность сделать свой самостоятельный выбор», — сказал Мотузас.

По мнению вице-президента Международного института мира Ангелы Кейн, сейчас важно повышать доверие людей к избирательной системе, в том числе в условиях, когда повсеместно распространяются информационные технологии. В Германии общество стало меньше доверять избирательному процессу, добавила она.

«У вас сильно применяются технологии в сфере выборов, и сегодня мы увидели, насколько это прозрачно, что действительно использование данной технологии обеспечивает абсолютную прозрачность выборов», — отметил советник национального избирательного комитета Эквадора Эстелла Асеро.

Итальянский представитель, вице-мэр города Барбареско Альберто Бьянко смог сравнить нынешние выборы с предыдущими. В прошлом году он был в столице, когда москвичи выбирали мэра. По словам Бьянко, в избирательном процессе за это время произошли качественные изменения, связанные с технологиями.

Однако наблюдатели из-за рубежа обратили внимание не только на электронное голосование и его влияние на прозрачность голосования. Глава ЦИК Иордании Халид Алкалаладех остался впечатлен работой волонтеров на участках.

«Мы обратили внимание на высокий уровень участия представителей гражданского общества в избирательном процессе. Это доказывает и показывает, что выборы и избирательный процесс в России — это высококвалифицированный организованный, прозрачный и открытый процесс», — сказал, в свою очередь, председатель верховной избирательной комиссии Ирака Ман Эльхетауи.

Единый день голосования прошел 8 сентября в 85 субъектах России. По его итогам были избраны губернаторы в 17 регионах страны. Отметим, что в Ингушетии главу выбирали члены местного парламента. В Мосгордуму прошли 26 самовыдвиженцев (все они члены «Единой России»), остальные из 45 депутатских кресел заняли 13 членов КПРФ, трое от «Яблока» и трое от «Справедливой России». В Московской области проходили выборы муниципальных депутатов в 31 округе.