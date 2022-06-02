Иностранное оружие не панацея. Украина лишается живой силы, восполнить ее она не в силах

Поставки оружия от НАТО — не главное для Украины. Нацистам нужна живая сила, они уже задействовали все возможные резервы. Об этом заявил специализирующийся на тактике войны и вооружении датский историк Карл Гамильтон. Не улучшат ситуацию и иностранные инструкторы, которые могли бы подготовить смену. Обучать людей долго, а иностранные наемники уже не горят желанием ехать на Украину.

Далее — перевод материала Карла Гамильтона, опубликованного на сайте quora.com

Живая сила для Украины важнее всего

Украине нужно оружие, чтобы бороться. И она просит его. Правда, просит старое советское. Почему? Все просто: оно им знакомо. Дайте украинцам MLRS — толку не будет, потому что никто не знает, как им пользоваться.

Несколько человек рассказали мне, что на Украине переучивают людей с артиллерийских орудий Д-30 на М777. Звучит как бред. Кто-то правда считает, что Украина не несет потерь? Когда Д-30 уничтожают, экипаж тоже гибнет.

Украине нужно постоянно обучать новые войска. Проблема в том, что это очень сложно Карл Гамильтон.

Обычному пехотинцу требуется 12–14 недель базовой подготовки, чтобы научиться делать самые простые вещи, например, неплохо стрелять. Так что если Украина хочет восполнить свои потери новобранцами… Те, кого начали обучать в первый день конфликта, только-только закончили или же еще не закончили вовсе базовую подготовку. Если их отправят в бой, им конец.

Источник фото: РИА «Новости»

Помощи НАТО недостаточно

США и НАТО немного помогают, обучая войска за пределами Украины. Но этого недостаточно. Я так понимаю, альянс подготовил перед спецоперацией около 15 тысяч человек. Это было в идеальных условиях, с доступом ко всем ресурсам. Не знаю, сколько сейчас украинцев тренируют, но точно меньше, чем раньше. Узкие специалисты нуждаются еще в более серьезной подготовке. А как Украина собирается заменить офицеров? Ведь их не обучают за пару недель даже на Западе.

У Украины, по сути, есть офицеры, которые были в начале спецоперации. И на этом все Карл Гамильтон.

Россия же обучает около 130 тысяч призывников в течение 24 недель каждые полгода. «Выпускники» осени 2021 года не мобилизованы, но при желании смогут легко заменить раненых. И они будут гораздо более подготовлены, чем те, кого спешно учит Украина. Это будут не идеальные солдаты, но дающие большое преимущество.

Источник фото: РИА «Новости»

Кто-то скажет, что Украина может задействовать собственные резервы. Нет, не может. Весь украинский резерв уже вызван. Страна уже бросила в борьбу людей, призванных на службу. Им могут организовать предварительную подготовку, но это не полное обучение. Костяк смогут, наверное, составить иностранные добровольцы. Но их в последнее время все меньше.

Украина не сможет восполнить потери в живой силе, и Россия это знает.