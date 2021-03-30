Площадку для детей с синдромом Дауна сочли угрозой в районе Москвы. Дело не в самих инвалидах

Жители московского района Измайлово не согласились переделывать детскую площадку во дворе своего дома в мини-стадион. С такой инициативой в префектуру обращались из фондов помощи детям с синдромом Дауна. Москвичей не устроили условия, среди которых была передача городской земли частному лицу. Глава управы же обвинил местных жителей в недостаточно трепетном отношении к инвалидам.

Построить инклюзию

Несколько месяцев назад благотворительные фонды «Даунсайд АП» и «Синдром любви», оказывающие помощь детям с синдромом Дауна, обратились в префектуру, чтобы найти в районе подходящую детскую площадку. По словам директора фонда «Даунсайд-Ап», члена совета фонда «Синдром любви» Анны Португаловой, совместно с властями фонды рассматривали несколько вариантов, но наиболее подходящей по размеру и расположению оказалась площадка дома по адресу Измайловский бульвар, 37.

В НКО хотели модернизировать городское пространство, чтобы там с комфортом могли проводить время как обычные дети и жители района, так и подопечные фондов — дети с синдромом Дауна. Измайлово выбрали именно из-за того, что сами фонды располагаются в этом районе, рассказала «360» Португалова.

«К нам приезжают семьи с ребятами на занятия, было бы очень удобно, если бы была доступна такая площадка, куда ребята могли бы ходить играть в футбол с местными жителями, сверстниками», — объяснила она.

Было важно, что это именно дворовая площадка, чтобы и обычные ребята имели возможность общаться с людьми с синдромом Дауна, и чтобы ребята с синдромом Дауна учились взаимодействовать Анна Португалова директор фонда «Даунсайд-Ап», член совета фонда «Синдром любви».

Так выглядит детская площадка на Измайловском бульваре, 37 сейчас: «коробка» для спортивных игр и зона с детскими горками и каруселями.

Депутат муниципального округа Измайлово Татьяна Царенко, присутствовавшая на всех встречах с жителями, властями и представителями фондов, рассказала «360» о том, что жители никогда не были против детей с синдромом Дауна на своей территории. Во дворе этого дома, по словам народной избранницы, всегда много людей — и пенсионеров, и людей с инвалидностями, и детей, и взрослых, это место удобно для прогулок, и никто никого не прогоняет.

«Двор устроен таким образом, что буквой „г“ стоят дома, а в середине пустой двор, одна общая площадка — половина заставлена детскими горками, комплексами, качелями, а на второй половине спортивная коробка, где зимой заливается каток, летом — для футбола, баскетбола, волейбола. Она пользуется спросом, это удобно не только жителям этого двора, но и соседних, у кого нет своей спортивной площадки», — объяснила Царенко.

Модернизация на жестких условиях

По словам Царенко, пока речь шла только о ремонте площадки, а не о ее полной переделке, жители были не против. Однако в процессе обсуждения выяснилось несколько важных деталей.

«Оказалось, что будет реконструкция площадки — она будет заново построена по международным стандартам FIFA — с трибунами, с раздевалками, как мини-стадион. Это сразу смутило жителей: это значит соревнования, а площадка прямо под окнами», — рассказала Царенко.

Проект новой площадки, который жителям показывали на одном из собраний.

Возможностей двора на такие глобальные расширения просто не хватит, уверены местные жители. На придомовых территориях и так есть проблемы с парковкой, а если под окнами домов появится модный стадион, ситуация станет еще сложнее.

Но больше всего их смутил тот факт, что инвестор сказал: выделим деньги только при условии, что потом площадка будет переоформлена на этот фонд. Жители спросили, зачем переоформлять площадку на какое-то постороннее лицо, пусть она остается обычной городской площадкой, но это даже не обсуждалось Татьяна Царенко депутат муниципального округа Измайлово.

Этот момент и стал камнем преткновения. Жители ни за что не согласны передавать дворовую территорию в частные руки. По словам Царенко, одно из главных опасений местных — что площадку у них просто «отожмут». Аргументируют это тем, что юридически закреплять право местных жителей гулять на этой территории никто не собирается.

«Представитель фонда обещал на словах, что они будут ее занимать только на один час в день, в остальное время вы будете продолжать здесь играть. Но как юридически это будет гарантировано? Никак. Сейчас представитель фонда так говорит, а завтра придет другой, закроет площадку на ключи и уйдет — теоретически это может так быть», — объяснила Царенко позицию жителей.

Более того, уже сейчас люди заметили, что информация время от времени меняется: если раньше, по словам депутата, в фонде говорили о часе в день, когда его подопечные будут заниматься, то теперь это уже «несколько часов». Глава управы тоже в разрешении сложной ситуации, по мнению Царенко, не помогает.

«Глава управы и его заместитель сказали, что так как площадка будет хорошая, благоустроенная, с раздевалками и трибунами, ей будет пользоваться еще и местный досуговый центр Измайлово, проводить там свои секции. То есть это еще плюс несколько часов будет занята площадка, реально жители ее могут не увидеть», — заключила она.

Глава управы под вопросом

Теперь жители дома по адресу Измайловский бульвар, 37 в Москве жалуются, что их не только не слушают местные власти, но и обвиняют в дурном отношении к инвалидам. В частности претензии есть к главе управы района Измайлово Михаилу Довбне.

Сначала, по словам Царенко, он пригрозил собравшимся, что если они не хотят принимать помощь частного инвестора, то ремонтировать и модернизировать площадку вообще никто не будет. На возражения депутатов о том, что это входит в обязанности муниципальных властей, глава управы не ответил.

«Надеюсь, жители других районов будут более трепетно относиться к инвалидам, чем жители в этом дворе», — сказал он телеканалу «Москва 24» после общего собрания, правда в эфир эти слова не попали.

Анна Португалова от лица фондов уверила «360» в том, что никаких проблем с жителями двора на Измайловском бульваре у них не осталось: не было ни «отбивания площадки«, ни враждебных настроений.

Мы предложили сделать такую вещь, жителей смущает то, что будут какие-то изменения, что площадка будет изменена. Но они не имеют ничего против людей с синдромом Дауна Анна Португалова директор фонда «Даунсайд-Ап», член совета фонда «Синдром любви».

Представительница фонда добавила, что они надеялись сделать лучше и своим подопечным, и местным жителям, организовав строительство современной площадки с удобствами, но против воли делать ничего, конечно же, не будут. Теперь фонд и инвестор будут искать другое место и пробовать его согласовать, потому что принятие жителей играет ничуть не меньшую роль в этой работе.

«Задачи у нас остались, мы так же хотим, чтобы ребята играли в футбол, будем и дальше искать подходящее место, чтобы и жители были позитивно настроены, это очень важно», — заключила Португалова.