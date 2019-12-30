Ингушские кланы не поделили средневековую родовую крепость и устроили перестрелку. Главное

В ночь с 29 на 30 декабря в городе Сунжа, Республика Ингушетия, произошла перестрелка. Один человек погиб, шестеро ранены. Причиной конфликта между двумя тейпами (родовые объединения) стала средневековая родовая башня в городе Пялинг. «360» рассказывает о многолетнем споре ингушских тейпов и ценности древней крепости.

В городе Сунжа, недалеко от одноименного авторынка, из-за участка земли в Джейрахском районе произошла драка, которая впоследствии вылилась в перестрелку. Там находится средневековый башенный комплекс Пялинг, тейпы Евлоевых и Полонкоевых не могли договориться о том, чей род первым поселился на исторической территории. Как сообщает «Кавказ.Реалии», начался конфликт в социальных сетях, когда блогеры обсуждали, кому принадлежит башенный комплекс Пялинг в горах.

В ходе перестрелки были ранены шесть человек — двое находятся в реанимации, четверо — в травматологических отделениях больниц. Один человек, Асланбек Евлоев, погиб. Среди участников перестрелки был сотрудник охраны главы Ингушетии Курейш Чаниев (Полонкоев), об этом сообщает Telegram-канал «Главком Республики Ингушетия».

По подозрению в убийстве задержан 36-летний житель Сунжи, возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору, покушении на убийство двух или более лиц, совершенном группой лиц, об этом сообщает местный СК.

Многолетний земельный спор

«Претензии тейпа Евлоевых на Пялинг основаны на том, что в городище сохранилась родовая башня их рода — „замок Евлоевых“. Полонкоевы также считают себя старожилами Пялинга и наследниками древнего комплекса», — говорится в заявлении «Главкома».

Спор о принадлежности башенного комплекса Пялинг идет с 2014-го года, стычки между представителями тейпов возникали и раньше, но их удавалось урегулировать. Теперь старейшины обратились к общественности и духовенству за помощью в разрешении конфликта, унесшего жизнь человека.

«Сразу после ночного инцидента Полонкоевы собрали сход для того, чтобы донести до населения подробности и причины конфликта, чтобы общественность помогла урегулировать ситуацию, не допустить эскалации, поставить точку в этом вопросе», — передает слова представителя тейпа Багаудина Полонкоева «Интерфакс-Юг».

Полонкоев также добавил, что тейп готов согласиться с любым «взвешенным и мудрым решением общественности». Представитель тейпа Евлоевых Бамат-Гири Бузуртанов тоже сообщил «Интерфаксу» о том, что старейшины не раз обращались к Полонкоевым, чтобы разрешить ситуацию мирным путем, однако ответа не получали.

Timur Agirov, CC-BY-SA-4.0, commons.wikimedia.org

Пялинг состоит из четырех боевых башен, полутора десятков жилых башен и солнечных могильников, в которых ингуши хоронили своих мертвецов. Солнечными их называли из-за того, что тела находились не под землей, а в наземных склепах, где ветер и солнце иссушали тела до состояния мумий.

Точный возраст башенного комплекса Пялинга до сих пор не установлен, но археологи предполагают, что постройки относятся к XII веку. С этим местом связаны важные для ингушей легенды — о первом священном намазе, о сопротивлении христианству, пришедшему из России.

Городище средневековой крепости Пялинг относится к Джейрахско-Ассиновскому государственному музею-заповеднику и находится под охраной государства.