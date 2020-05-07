Ингушетия во власти большой воды. Взбесившаяся река способна снести мосты

Река Сунжа подтопила несколько сел в Ингушетии. Ее уровень превысил критическую отметку на 70 сантиметров. Из-за этого из села Карабулак эвакуировали сотни человек. Главное о наводнении.

К повышению воды в реке Сунжа привели обильные ливни. Под угрозой затопления оказался город Карабулак, из которого с самого утра люди самостоятельно начали эвакуироваться. Спасатели отправили в безопасное место жителей как минимум 116 домов. Это 502 человека, из которых 223 — дети. Людей хотели оставить в пунктах временного размещения на территории города, но они отказались и поехали к родственникам.

Заместитель мэра Карабулака Азраил Джандигов заявил, что власти укрепили дамбу, чтобы населенный пункт не затопило окончательно. По словам Джандигова, сейчас ситуации более менее стабилизировалась, вода перестала поступать.

В то же время 7 мая на территории муниципального образования ввели режим повышенной готовности. Ведь вода снесла несколько мостов, соединяющих села с более крупными населенными пунктами.

Помимо Карабулака, пострадало водозаборное сооружение в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии. Там подтопило несколько десятков домов. Кроме того, в Мелгобекском районе республики вода проникла в 24 частных дома, а дожди размыли дороги и повредили посевы жителей.

В администрации Ингушетии сообщили, что глава республики Махмуд-Али Калиматов следит за ситуацией. Он поручил руководителю регионального правительства Владимиру Сластенину ознакомиться с ситуацией на территориях.

Управление республики по обеспечению деятельности защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций ведет мониторинг обстановки и учет затопленных участков и объектов.

Органы муниципалитетов и жилищно-коммунальных служб, МЧС и подвижный пункт управления находятся в повышенной готовности. Власти направили силы на устранение локальных происшествий, в том числе на откачку воды из подвальных помещений.

В Сети пользователи публикуют фотографии из мест, где разбушевалась река. Судя по снимкам, течение было сильным.

Вода зашла даже на территорию Чечни.