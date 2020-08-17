«Информационная конструкция рассыпалась». Медийные ошибки президента Александра Лукашенко

Президент Белоруссии может проиграть оппозиции из-за слабой информационной политики. Тактика срабатывала, пока главным источником новостей было телевидение. С распространением интернета все изменилось. И при поражении в медиасфере место Александра Лукашенко быстро займут другие спикеры.

Президент Лукашенко может уступить оппозиции из-за слабости своей информационной политики, считает сенатор Александр Пушков. В современном мире медиасфера имеет важнейшее значение. Поражение на этом поле неизбежно влечет проигрыш в политике и смену власти.

«Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, — верный рецепт информационного проигрыша оппозиции, они сослужат Лукашенко плохую службу. С информацией низкого качества политика высокого качества невозможна», — написал сенатор у себя в Telegram.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич с мнением Пушкова согласен. Однако считает, что инфополитика Лукашенко не может быть иной в условиях жесткого авторитарного режима, отсутствия обратной связи с обществом и государственной информационной монополии. Это срабатывало, пока главным новостным источником было телевидение, учитывая, что все республиканские каналы государственные. Но с распространением интернета ситуация поменялась.

«Вся информационная конструкция властей рассыпалась. А в интернете оказалось, что власти не могут вести реальную конкуренцию с оппонентами. Потому что там нужны аргументы. А власти вообще не привыкли к тому, что им кто-то возражает. Они дают одностороннюю информацию и надеются, что общество будет ее поглощать», — сообщил «360» Карбалевич.

Пример информационной политики

Из-за ошибочной информационной политики у населения возникло недоверие к государственным СМИ и тому, что говорит Лукашенко. В стране, убежден Карбалевич, стремительно «развивается революция». Президент до сих пор не признал существования протестующего против него народа. Он заявляет, что протестуют на улицах «провокаторы, экстремисты, отморозки, пьяные, обкуренные наркоманы. Все. Это его версия».

17 августа на крупных белорусских предприятиях начались забастовки. Лукашенко прилетел на Завод колесных тягачей МЗКТ на вертолете. Рабочие собрались на площадке, но президент к ним не вышел.

«Руководство завода собрало в цехе какую-то группу рабочих, и он перед ними выступил. Рассказал свою позицию, повторил, что бастует несколько десятков человек, что народ его поддерживает, и улетел. А официально сообщалось, что он встретился с рабочими. Вот вам пример информационной политики, основанной на лжи, причем грубой и тупой», — подчеркнул политолог.

Сила во вред

Пока в республике установилось некое равновесие. Народ не может заставить власть пойти на уступки, а правительство не хочет идти на диалог. И это тоже ошибка — авторитет Лукашенко в обществе минимальный. И силовые попытки задушить протестные настроения и вернуть утраченные позиции только усугубляют ситуацию.

Утром 17 августа сотрудники Белтелерадиокомпании объявили забастовку. Работники отказываются выходить на смены, а глава организации не вступает с ними в переговоры. Это может привести к тому, что государственная телевизионная поддержка Лукашенко вообще отвалится.

«И что делать в этом случае? Вводить войска на Белтелерадио? Это тоже вариант, конечно. Ситуация идет по пути обострения. Тут уже не до пиарщиков. Происходят серьезные вещи, которые могут радикально поменять ситуацию», — заключил Карбалевич.

Свято место пусто не бывает

В словах Пушкова много истины, пояснил «360» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Если упускается инфополе — а оно, похоже, сейчас проигрывается действующим главой Белоруссии, — на это место придут другие спикеры.

«Сейчас очень важно, чтобы во главе оппозиционного процесса не встали люди, аналогичные тем, что привели к краху Майдана на Украине. Когда началось все с борьбы с коррупцией, а закончилось голым национализмом, русофобией и развалом страны. Я надеюсь, в Белоруссии будет не так», — добавил Джабаров.

Немаловажную роль в этом процессе должна взять на себя пресса. Не расшатывать и без того нестабильную обстановку в стране, а помочь сторонам сообща решить вопросы за столом переговоров. Сенатор выразил надежду, что в ближайшее время Лукашенко изменит свою позицию и сумеет мирно договориться с оппонентами.

Пока сложно сказать, чем закончится противостояние в информационном поле. Единого сильного лидера у оппозиции пока нет. Светлана Тихановская, убежден сенатор, на эту роль никак не тянет. Но лидер может появиться в любой момент. Поэтому президенту нужно активнее работать в медиаполе, задействовать государственные СМИ, блогеров. Самое главное, чтобы сейчас не пролилась кровь. Если это случится, урегулировать конфликт будет сложно.