Инфекционист завез коронавирус в Ставрополье. После выздоровления ей не избежать проблем

Коронавирус нашли у главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой. Она скрыла о том, что ездила в Испанию и отказалась от двух недель в карантине. Теперь ей грозит уголовная ответственность. Главное об этой истории — в материале «360».

В феврале профессор Ставропольского государственного медицинского университета и главные инфекционист региона Ирина Санникова дала интервью местному телевидению и призвала жителей лишний раз не выходить на улицу. Теперь она может невольно стать нулевым пациентом с коронавирусом для всего края.

Дело в том, что в начале марта Санникова поехала в Испанию на несколько дней. Вернувшись, она ничего не сказала руководству университета и вышла на работу как ни в чем не бывало.

Несколько дней назад женщина почувствовала недомогание. Ее увезли в больницу, где врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Пришлось даже делать искусственную вентиляцию легких. Чуть позже подтвердились худшие опасения: Санникова подхватила СОVID-19 во время поездки в Мадрид.

Спровоцировала общественную панику?

Таким образом, главный инфекционист Ставрополья стала первой, кто принял удар коронавируса на себя. Такое могло случиться с каждым. Однако жителей региона возмутил тот факт, что главный специалист по инфекционным заболеваниям, внештатный сотрудник местного Минздрава пренебрегла элементарными карантинными мерами и отказалась даже проходить обследование после заграничной поездки.

За неделю Санникова успела поработать в университете, где она контактировала как минимум с 13 иностранными студентами, а также другими преподавателями. Теперь все они должны отправиться на карантин.



Сама того не желая, Санникова подставила коллег, а заодно и губернатора края Владимира Владимирова. Ему теперь предстоит разрешать накалившуюся ситуацию в регионе.

Когда стало известно о первом зараженном на Ставрополье, да еще и такого высокого ранга, общественная паника достигла пика. Теперь под каждым постом губернатора в Instagram можно увидеть сотни гневных комментариев.



Жители обвинили Владимирова в недостаточных карантинных мерах в регионе и в том, что в магазинах нет медицинских масок. И, конечно, потребовали срочно наказать Санникову.

Губернатор уже пообещал спросить с Санниковой по выздоровлении. Более того, на профессора уже поступил рапорт в местное МВД. Ей грозит уголовное дело сразу по двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

Но сможет ли это успокоить жителей? После такого инцидента, вполне вероятно, снизится доверие к местным специалистам и к официальным властям в принципе. А как иначе, если специалист Минздрава сначала призывала всех к ответственности, а потом сама проявила безответственность?

«Руки прочь от Санниковой!»

За Санникову вступился бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он заявил, что никаких уголовных дел на профессора заводить не нужно — достаточно ограничиться дисциплинарным взысканием.

Руки прочь от Санниковой! Она долго работает инфекционистом — вот и притупилась бдительность. Не врачам этого не понять. Поверьте, мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся Геннадий Онищенко врач-эпидемиолог, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке.

Пока непонятно, чем закончится дело для самой Санниковой и как это повлияет на эпидемиологическую ситуацию в регионе. Пока что профессор находится в больнице и ее состояние оценили как средне-тяжелое.

Но этого инцидента могло и не быть. Местные СМИ отмечают, что хорошие, опытные врачи вынуждены работать без выходных и больничных — просто из-за того, что заменить их некем. Не исключено, что именно по этой причине Санникова решила пойти на риск: подумала, что в такой сложной ситуации ей непозволительно уходить на двухнедельный карантин. Но, к сожалению, риск оказался неоправданным.