Инфекционист усомнился, что «британский» штамм коронавируса будет доминировать в России. На это есть причина

Биологи считают, что «британский» штамм коронавируса может стать самым распространенным в России. В этом усомнился врач-инфекционист Сергей Вознесенский, так как новая мутация не обладает какими-либо уникальными свойствами.

«Штаммов встречается большое количество в Российской Федерации, но принципиальных отличий на данный момент между ними не выявлено. Насколько понимаю я, всякая изменчивость, которую мы видим у коронавируса, это так называемые дрейф-гены, то есть единичные точечные изменения», — пояснил «360» Вознесенский.

Он добавил, что такие изменения не влияют значимым образом непосредственно на сами свойства вируса. Именно поэтому нельзя сказать, что «британский» штамм будет главным.

«Поэтому говорить о том, что „британский“ штамм станет доминирующим, что у него есть отдельные свойства, не свойственные каким-то другим штаммам коронавируса, я бы так не стал говорить», — заключил инфекционист.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что к марту 2021 года «британский» штамм коронавируса может стать самым распространенным в России. При этом медики пока подтвердили лишь один случай инфицирования этой мутацией.