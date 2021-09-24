Инфекция в квадрате. Можно ли заболеть ОРВИ и ковидом одновременно?

Осень — сезон, когда иммунитет ослабевает и можно быстро подхватить вирус. Если раньше речь шла об ОРВИ и гриппе, то сейчас второй удар можно получить от коронавирусной инфекции. Врачи уже заявили, что, скорее всего, в один момент две болезни не поразят человека, а вот друг за другом — могут.

Симптомы

Если же одновременное заражение все же случится, вероятно, сначала проявится симптоматика респираторного заболевания, а потом ковида.

«У ОРВИ инкубационный период короткий, буквально несколько часов: 6–12, 24, если про грипп говорить», — рассказал «360» иммунолог Владимир Болибок.

Он добавил, что у ковида инкубационный период достаточно длинный.

«Пока продолжается инкубационный период и того, и другого заболевания, интерфероны особо не вырабатываются. А если инкубационный период ОРВИ закончится раньше, то у человека разовьется картинка ОРВИ, при этом у него начнут вырабатываться интерфероны», — заметил врач.

По его словам, возможно, что за этим последует СОVID-19. В таком случае не исключено, что он будет как-то замаскирован.

«Если какая-то другая последовательность событий, то ковид будет преобладать», — добавил Болибок.

Эксперт отметил, что на ковид у человека более сильный иммунный ответ, поэтому при этой болезни симптомы ОРВИ никак не будут проявляться.

Кто в группе риска

«И то, и другое заболевание приводят к довольно опасным последствиям. Любое ОРВИ нужно рассматривать как потенциальный ковид, делать ПЦР», — заключил Болибок.

Врач-инфекционист Илья Акинфеев рассказал «360», что при наложении одного заболевания на другое в группе риска оказываются пожилые, люди с хроническими заболеваниями.

«Также коронавирус показал особую опасность у людей с повышенной массой тела и с сахарным диабетом. Даже молодые, но полные, они попадают в группу риска», — отметил он.

Алгоритм лечения ковида, в случае если человек сначала переболел ОРВИ, а потом заразился коронавирусом, ничем не будет отличаться от стандартного.

Вакцинация

Врачи в один голос говорят о том, что в осенний период очень важно привиться. Массовая вакцинация от коронавируса идет в России с января 2021 года. Однако осенью также важно привиться от гриппа. По прогнозу Роспотребнадзора, в этом сезоне заболеваемость гриппом окажется выше, чем год назад.

Как рассказал «360» главный врач Домодедовской городской больницы Андрей Осипов, подходящую вакцину нужно выбирать вместе с лечащим врачом. В 2021 году актуальны следующие вакцины: «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс», «Гриппол Плюс», «Ультрикс Квадри».

В первую очередь привиться стоит тем, кто находится в группе риска, — беременным, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, врачам. Вакцинироваться нельзя тем, у кого уже была реакция на прививку против гриппа, и людям с тяжелыми аллергическими заболеваниями.

Прививки от гриппа и коронавируса можно совмещать. При этом нужно сделать интервал между ними хотя бы в один месяц.