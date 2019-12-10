Зрелищная и дорогая. Чего не хватает индустрии спорта в России

Отстранение России от международных соревнований может сыграть нашему спорту на руку. В других странах спорт зависит от коммерции и конкуренции — государство в него не вмешивается. В России, считают некоторые атлеты, пора поступать так же. «360» поговорил со спортсменами о том, чего не хватает нашей индустрии.

Триатлонист и руководитель проекта «Российский марафон» Артур Шачнев написал у себя в Instagram о том, что вынужденный перерыв может заставить спортсменов обратить внимание на проблемы российской индустрии и начать «делать и создавать новый спорт и историю», не дожидаясь, «когда им зарплату принесут, а потом скажут, что и где нужно пойти делать».

«Во всем мире спорт регулируется исключительно коммерческими предприятиями. Они не ждут указки от чиновников, потому что у них задачи изначально другие. Функционеру надо потратить некую сумму так, чтобы оправдать ожидания своего начальника. А в это время тысячи спортсменов, которым нет до этого никакого дела, мечтают добиться каких-то карьерных вершин», — заявил Шачнев в разговоре с «360».

Зрелищность и инвестиции

Но с таким резким высказыванием многие не согласны. Так, российский футболист Динияр Билялетдинов, выступавший за многие российские клубы, в том числе «Локомотив» и «Спартак», а также за английский «Эвертон» и литовский «Тракай», считает, что главная проблема сегодняшнего российского спорта заключается в недостаточно развитой инфраструктуре и сниженной «культуре боления».

«Я был, например, в Америке, в Филадельфии есть стадион, который используется для многих видов спорта, и он всегда битком, там даже на какой-нибудь крокет по 30 тысяч побирается. Люди приходят поболеть, провести досуг», — рассказал футболист «360».

За рубежом индустрия спорта строится как раз на том, что за игры готовы платить не только зрители на трибуне, но и многие частные компании. Одной из значительных статей дохода спортивной индустрии является продажа прав на трансляции.

Российский футболист и тренер Дмитрий Хохлов, выступавший как за российские, так и за голландские и испанские клубы, рассказал «360», что во многом зарубежный спорт развивается быстрее из-за значительно более распространенной практики продажи или аренды конкретных игроков зарубежным клубам. «В Европе трансферный рынок больше развит, чем у нас. У нас в основном игроков либо покупают из-за рубежа, либо идут переходы внутри лиги, мы очень мало продаем игроков на экспорт», — пояснил он.

При этом, как рассказал «360» председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дехтярев, в России права на трансляции, реклама и ставки на спорт тоже приносят большие деньги, хотя развитие индустрии спорта как бизнеса у нас пока уступает общепризнанным лидерам в этой области.

Лучше, чем мы думаем

Причем триатлонист уверен, что проблема российского спорта именно в неправильном руководстве, а не в спортсменах. «Если коммерческую модель не тормозить, года не пройдет, как все узнают, как много в России талантливых спортсменов, которым не дают работать и развиваться», — уверен Шачнев.

И в этом Динияр Билялетдинов с ним согласен. Он считает, что в России спортивные достижения на международном уровне зачастую остаются недооцененными. Да и профессионализм сегодняшних российских спортсменов международного уровня поставить под сомнение сложно — они берут призы, работают на пределе человеческих возможностей.

И тем не менее этого оказывается недостаточно для того, чтобы российская индустрия спорта смогла выйти на тот же уровень, на котором она находится в Европе или Америке. Для этого нам придется еще много работать, но не в спортивном плане, а в экономическом и организационном.