Индийское кино предлагают вернуть в российские кинотеатры. Но у Болливуда есть более качественная альтернатива

В России, особенно в провинции, очень любят индийское кино, рассказала первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко. Она намерена предложить в Госдуме обсудить возвращение Болливуда в российские кинотеатры. Однако, не факт, что некогда популярные индийские фильмы и сейчас вызовут такой отклик у зрителей. Россия должна сама заменить голливудские кино.

Болливуд в российских кинотеатрах

Драпенко отметила в беседе с изданием «Подъем», что индийские фильмы особенно хорошо идут в провинции.

«Индийское кино у нас очень любят. Особенно у нас в провинции оно хорошо идет. Обязательно предложу в комитете обсудить — заседание комитета 23-го», — рассказала она.

Источник фото: Pixabay

Также, по ее словам, нужно организовать широкий прокат фильмам стран СНГ. Их картины уже можно увидеть на фестивалях, но в прокате их практически нет, отметила Драпенко.

«Российское кино может быть хорошим»

Директор центра кино «Победа», куда входят кинотеатры «Радуга» и «Победа», Сергей Пирожков в беседе с «360» отметил, что сомневается в том, что современный зритель пойдет в кинотеатры на индийское кино. По его словам, в России было достаточно голливудских фильмов, европейских и российских для того, чтобы закрывать все время кинопоказа.

«Я очень сильно сомневаюсь в том, что буквально, скажем так, с колес, мы сейчас поставим Болливуд, и зритель к нам пойдет», — отметил Пирожков.

Источник фото: Pixabay

Те зрители, которые когда-то смотрели «Зиту и Гиту», «Слоны — мои друзья» и прочие шедевры Болливуда в кинотеатрах, сегодня уже в кино не ходят, и вряд ли придут, объяснил собеседник «360». А новые зрители, по его словам, не знают этой продукции. На сегодняшний день это, так сказать, экзотика, и зрителей надо приучать к тому, что такое кино появляется на отечественных экранах, а это абсолютно не быстрый процесс, пояснил Пирожков.

Говоря о том, какие страны, кроме Индии, могут заметить голливудское кино, Пирожков отметил, что это должна сделать Россия.

Россия должна постараться заменить. Потому что это наш продукт, надо научиться его делать качественно и в достаточном количестве для того, чтобы репертуарная сетка кинотеатров была заполнена российским кино Сергей Пирожков Директор центра кино «Победа»

Он привел в пример китайский кинематограф, который сейчас демонстрирует запредельные цифры именно на сборах по собственному кино.

Сказать, что в России не умеют делать кино, нельзя. И у нас есть достойные примеры, заметил Пирожков. Среди них можно привести фильмы «Холоп», «Последний богатырь» и «Движение вверх». Эти картины собирали огромную аудиторию.