Индейцы майя получили извинения за конкисту столетия спустя. Так на них пытаются заработать

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор от себя и от лица правительства извинился за долгие годы издевательств и притеснений народа майя. По словам экспертов, этими извинениями Обрадор попытался заработать политические очки перед выборами. Но вряд ли он зайдет дальше.

Во время церемонии в карибском штате Кинтана-Роо в понедельник президент Мексики обратился к народам майя.

«Здесь мы из необходимости соблюдения государственной этики и согласно собственным убеждениям приносим самые искренние извинения народу майя за ужасные преступления, которые совершали отдельные лица и национальные власти в ходе конкисты, трех веков колониального господства и за 200 лет независимой Мексики», — сказал Лопес Обрадор.

С речью также выступила министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро. Она сказала, что на протяжении веков народы майя подвергались эксплуатации и жестокому обращению. Сегодня правительство осознает те ошибки и несправедливость по отношению к майя, которые долгое время отрицали.

«Сегодня мы просим прощения от имени мексиканского правительства за несправедливость, совершенную против вас на протяжении всей нашей истории, и за дискриминацию, жертвами которой вы даже сейчас являетесь», — процитировал ее слова Associated Press.

На церемонии также присутствовал президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи, в которой большинство населения составляют майя.

Меньше слов — больше действий

Извинения — это хорошо, но они мало что могут сделать. Положение племен майя все еще остается плачевным. В то время как побережье к югу от Канкуна известно как Ривьера-Майя, а в аквапарках часто встречаются достопримечательности майя, подавляющее большинство народа живет в бедности.

«Мы понимаем, что у нас великая история, что нас ставят в пример и люди зарабатывают много денег на нашем имени, но эти деньги никогда не появляются в наших общинах», — сказал активист майя Альфаро Ям Канул.

Он попросил Лопеса Обрадора дать майя право продвигать туризм на длинном участке побережья, которое объявили заповедником. Он сказал, что природный заповедник Сиан-Каан, занимающий 120 километров побережья и 530 тысяч гектаров мангровых зарослей, водно-болотных угодий, неглубоких заливов и лагун, был «отнят у нас ужасным способом, без нашего ведома или консультации с нами».

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В настоящее время заповедник предлагает посетителям небольшие однодневные поездки, но здесь нет отелей. Эксперты говорят, что экосистема лагуны и мангровых зарослей чрезвычайно хрупкая и что любая значительная рыболовная или туристическая деятельность может им угрожать.

Ям Канул попросил президента пересмотреть правила заповедника, чтобы майя могли развивать общественный экологический туризм.

А другая представительница народа Ана Дзиб попросила защитить коренные народы и создать «комиссию памяти и признания». Она сказала, что майя все еще нуждаются в защите прав, потому что продолжают подвергаться дискриминации. Дзиб отметила, что необходимо составить план по развитию и решению проблем народа.

Политический мотив

Политолог Дэниел Уорнер также отметил, что одних извинений недостаточно. Они ничего не решают, и за ними должны следовать действия, но вряд ли они будут. Репарации никто выплачивать не станет, потому что это слишком дорого, да и многие мексиканцы такой ход не поддержат. Это было бы политически непопулярным решением.

«Я не могу сказать, что это извинение бессмысленно. Это лучше, чем ничего, но этого недостаточно», — заключил эксперт.

Он заметил, что нельзя не обратить внимание на двусмысленность действий мексиканского президента. Сначала он извиняется за притеснения народов майя, а потом продолжает продвигать свой план по запуску поезда через территорию племен майя. Это полнейшее противоречие.

Правительство Мексики приносит официальные извинения коренным народам майя за «ужасное насилие», совершенное против них

Об этом также писал корреспондент «Би-би-си» в Мексике и Центральной Америке Уилл Грант. По его словам, эти извинения станут важной вехой для лидеров майя, которые долгое время настаивали на большем признании массовой резни своего народа и почти искоренении их культуры и обычаев правительствами Испании и Мексики. Однако время, выбранное для извинений, не может не вызывать вопросов.

«Остался всего месяц до важных парламентских и муниципальных выборов, а президент Лопес Обрадор продолжает продвигать свой любимый проект Tren Maya (туристический поезд, который будет курсировать через регион, называемый Ривьера-Майя), несмотря на подавляющую местную оппозицию», — заметил Грант.

Лопес Обрадор давно показывал себя как активиста, выступающего за права коренных народов, но время извинений вряд ли выбрал случайно. С этим согласился и политолог Эндрю Корыбко. Скорее всего, президент Мексики давно хотел это сделать, но ожидал подходящего времени, чтобы получить максимальное политическое преимущество.

Уорнер назвал это извинение в первую очередь продуманным политическим шагом. Насколько он оказался эффективным, пока неясно, но одно понятно точно: эти извинения ничего не меняют и совершенно не гарантируют улучшения качества жизни народа майя. Да, сообществам важно, чтобы их гонения и дискриминация получили признание, но этого абсолютно точно недостаточно.