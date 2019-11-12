Дмитрий Захарченко и его жена Марина Семынина просили Конституционный суд проверить, не нарушает ли их конституционных прав принятое в 2017 году решение изъять у них имущество на девять миллиардов рублей. Тогда суд опирался на то, что официальные заработки экс-полковника и его семьи не могли покрыть таких трат.

Супруги ссылались на статьи о представлении сведений о расходах, конфликте интересов, ответственности физических лиц за коррупционные правонарушения Федерального закона о противодействии коррупции и на несколько других Федеральных законов. Суд не нашел законных оснований отменить приговор, так как законность доходов, на которые было приобретено имущество, не была доказана.

Председатель национального комитета по противодействию коррупции в РФ, начальник экспертного управления Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти Юрий Макеев объяснил «360», что Конституционный суд не может просто разрешить изымать имущество в пользу государства .

«Там могут рассматривать такую возможность при наличии признаков состава преступления, коррупционных действий, связей коррупционера с какими-то лицами. Если есть признаки взаимосвязи лица, использующего свои должностные полномочия для реализации конфликта собственного интереса с другими физическими или юридическими лицами, то, вне всякого сомнения, у данных лиц можно изымать имущество, которое передано или похищено совместно с тем, кто уже находится под следствием», — пояснил Макеев «360».

Он добавил, что в обществе существует запрос на введение подобной правоприменительной практики в отношении коррупционеров. При этом Макеев подчеркнул: любое судебное решение должно быть четко юридически обосновано — документальными подтверждениями, показаниями свидетелей и так далее.

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«Если установлена взаимосвязь с коррупционерами, то это дополнительный повод заинтересоваться [законностью происхождения средств и собственности]. Но должны проводиться объективные и беспристрастные расследования, а не просто так из-за одной взаимосвязи что-то отнимать. Это относится ко всем, не должно быть неприкасаемых людей», — заключил Макеев.

Глава антикоррупционного комитета отметил, что изъятие средств должно производиться в пользу не только государства, но и отдельных лиц — в случае, если взятка была получена путем вымогательства, средства стоит возместить тем, у кого их отобрали.