Имущественный налог в 2021 году: как платить и кому положены льготы

До 1 декабря россиянам необходимо заплатить налоги за 2020 год. Федеральная налоговая служба уже начала рассылать так называемые «письма счастья». В оповещениях указано, сколько именно человек должен государству. Суммы по имущественному налогу теперь рассчитывают немного иначе, чем раньше. От чего они зависят и можно ли их оспорить — в памятке «360».

Схема расчета налога на имущество не менялась последние 20 лет: основанием была инвентаризационная стоимость. С 2020 года произошли изменения: во всех регионах РФ завершился переход к применению в качестве налоговой базы кадастровой стоимости. Теперь сумму определяют, опираясь на кадастровую стоимость объекта.

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Свердловской области Павел Ваняшин рассказал Е1.RU, что специалисты насчитали за 2020-й имущественного налога на 30% меньше, чем годом ранее.

«Общая сумма исчисленных налогов снизилась. При этом количество людей, которые заплатили налог, выросло на 10%. <…> В среднем на одного плательщика сумма налога стала меньше, чем за 2019 год», — подчеркнул он.

В плюс и в минус

Вырастут платежи для тех, у кого закончился семилетний период налоговых каникул. Хозяева квартир в домах моложе 2013 года, например, налог на имущество не платили — у жилья не была определена инвентаризационная стоимость.

Выплаты не придется делать владельцам домов с площадью менее 50 квадратных метров, поскольку она подпадает под вычет из общей суммы налога. Для комнаты вычитают стоимость 10 «квадратов», для квартир — 20.

Дополнительный вычет по метражу есть у многодетных родителей. Для квартиры он составляет пять квадратных метров, для дома — семь. Применяется только на одну квартиру или дом. Вычеты за 50 и 20 метров дают на каждый объект собственности.

Куда придет письмо

Налоговая сообщает человеку о сумме, которую ему предстоит выплатить, двумя способами. Либо присылает почтовое уведомление, либо электронное — в личный кабинет налогоплательщика. При наличии регистрации ЛК на сайте nalog.ru все уведомления приходят только туда.

Россиянам сообщают о четырех видах налогов, но платежи по каждой позиции получают не все. Например, транспортный налог выплачивают только владельцы автомобилей. Оповещение может прийти о налоге на имущество физических лиц, транспортном, земельном и НДФЛ в части налога, не удержанного налоговыми агентами.

Вопросы кадастра

Кадастровую стоимость недвижимого имущества рассчитывают в Кадастровой палате. Раз в три года она меняется во всех городах, кроме Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга (здесь значения пересматривают каждые два года по причине динамичных изменений на рынке недвижимости).

Кадастровые значения меняются с учетом инфраструктуры района, износа дома и наличия аналогичных предложений в продаже. Если подсчитанная Кадастровой палатой стоимость не устроила, писал РБК, ее можно оспорить через суд и пересчитать. Недвижимость обычно оценивают массово, без учета многих нюансов и характеристик отдельных объектов. Поэтому при возникновении сомнений о завышенной кадастровой стоимости лучше не пускать дело на самотек.

Информацию о цене собственности в Кадастровой палате конкретного города предоставят после подачи заявления о получении соответствующей справки. Для оформления документов нужен паспорт. Если оригинал документа не требуется, то данные берутся на сайте Росреестра.

Ставки и льготы

В России используют трехуровневую налоговую ставку на имущество. Для жилых домов, машино-мест, гаражей, недостроенных зданий и хозстроений она равняется 0,1%. Для зданий, не попавших в эти категории и отмеченных как «иные», — 0,5%. Для дорогой недвижимости, оцененной в кадастре более чем на 300 миллионов рублей, — 2%.

Сумму имущественного налога профильные органы высчитывают самостоятельно, но при желании можно свериться с пришедшей платежкой.

Определенным категориям россиян государство предоставляет льготы на имущественный налог. Среди них герои СССР и РФ и лица, награжденные орденами Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды детства и дети-инвалиды, участники ВОВ и других боевых действий по защите страны.

Преференции положены членам семей военнослужащих, потерявших кормильца; родителям и супругам погибших при исполнении военных и госслужащих; ликвидаторам некоторых техногенных катастроф, в том числе на ЧАЭС; членам подразделений особого риска; перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами из-за работы с ядерными установками россиянам; пенсионерам.

Меньше платят россияне, осуществляющие профессиональную творческую деятельность (льгота касается используемых в их работе помещений), а также владельцы хозстроений площадью не более 50 «квадратов», размещенных на землях, предоставленных для садоводства, личного подсобного и дачного хозяйства, огородничества или ИЖС.