Импичментом по Трампу. Инструкция по отстранению президента США

Палата представителей США объявила о запуске расследования для проведения импичмента президента США Дональда Трампа. Поводом стали попытки использовать Украину противД жо Байдена — его потенциального соперника на выборах. Вот только американцам не удавалось отстранить так президентов и за более крупные грехи.

Импичмент в США

Импичмент в США — процесс, с помощью которого нижняя палата парламента предъявляет обвинения против гражданского должного лица правительства: президента или любого другого федерального чиновника. Если сравнивать с обычными судебными разбирательствами, то импичмент наиболее близок к предъявлению официального обвинения. Если этот этап прошел успешно, то есть служащий был подвергнут импичменту, над ним начинается суд и процедура отстранения от должности.

В Конституции США прописано, что парламентарии вправе отстранить президента, вице-президента или других госслужащих, если они «совершили измену, были уличены во взяточничестве или других серьезных преступлениях и правонарушениях». Последняя часть этой формулировки позволяет очень широко понимать преступления, за которые президента можно подвергнуть импичменту. Например, один из отцов-основателей США Александр Гамильтон в 1788 году написал, что поводом для импичмента может стать «использование или злоупотребление общественным доверием», если это было сделано в политических целях.

Сейчас в отношении Трампа и принадлежащих ему коммерческих предприятий ведут свои собственные расследования шесть различных комитетов Палаты представителей. Это обязательная часть, которая предшествует импичменту. Правда, необязательно, чтобы этим занималось так много комитетов. Например, в случае с Биллом Клинтоном и Ричардом Никсоном инициатором импичмента был юридический комитет Палаты представителей, и только он вел расследования и собирал доказательства.

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Собрав, как они считают, достаточные доказательства, комитеты Конгресса рекомендуют полному составу палаты проголосовать за импичмент. Причем в Палате представителей достаточно простого большинства.

Если парламентарии проголосовали за импичмент, дело начинает рассматривать Сенат, и этот процесс напоминает настоящее судебное заседание, где председательствует верховный судья США. Сторону обвинения представляют на этих слушаниях члены Палаты представителей, защищают президента (или не президента) его личные адвокаты, а сенаторы играют роль суда присяжных.

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В Сенате обвинителям нужно добиться поддержки двух третей. После этого начинается процедура отстранения. Если сенаторы не поддерживают обвинение, президент сохраняет за собой кресло. Для этого им даже необязательно собираться на суд. Лидер партийного большинства в верхней палате может просто отказаться проводить эти слушания, что в случае с Трампом вполне вероятно, ведь сейчас большинство принадлежит республиканцам.

Президенты США под импичментом

Так прописана эта процедура в Конституции. Но на практике случаи импичмента в истории США бывали, расследования перед импичментом проводились еще чаще, но вот ни одного главу государства пока не отстранили.

Первый президентом США, которому реально грозило отстранение, был Эндрю Джонсон. Основным обвинением против Джонсона было нарушение Закона о пребывании в должности. Воспользовавшись правом вето, он отстранил от должности военного министра Эдвина М. Стэнтона. Он был подвергнут импичменту 2–3 марта 1868 года, когда обвинение поддержало большинство в Палате представителей, но в ходе голосования в Сенате 16 мая противникам Джонсона не хватило одного голоса до необходимых двух третей.

Иллюстрация Теодора Р. Дэвиса судебного процесса президента Джонсона в Сенате. Источник фото: Wikimedia

В 1974 году Ричарда Никсона обвинили в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, неуважении к законодательному комитету Конгресса. В июле судебный комитет Палаты представителей проголосовал за импичмент. Но в августе Никсон добровольно покинул свой пост, не дожидаясь решения Сената.

Прощальное выступление президента Ричарда Никсона перед сотрудниками Белого дома. Источник фото: Wikimedia

Билла Клинтона подвергали импичменту в 1999 году за лжесвидетельство и препятствование правосудию. Это произошло после того, как стало известно о его интрижке с Моникой Левински, однако обвинение касалось нее ее, а того, что он солгал об этих отношениях под присягой. В Сенате ни под одному из двух выдвинутых обвинений не набралось двух третей голосов и президент был оправдан.

Слушания в Сенате по делу Билла Клинтона. Источник фото: Wikimedia

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Подвергнуть импичменту пытались и обоих предшественников Трампа. В отношении Джорджа Буша обвинения высказывали неоднократно, но самый значительный случай произошел в 2008 году. Конгрессмен-демократ Деннис Кусинич потребовал подвергнуть президента импичменту по 35 пунктам, утверждая, что Буш и его администрация злоупотребляли полномочиями, нарушали закон и обманывали американский народ. В частности, речь шла об организации пропагандистской кампании «для искусственного обоснования необходимости войны с Ираком». На чтение документа с обвинениями ушло четыре часа. В Сенате не стали проводить слушания, а Буш покинул президентское кресло в 2009 году, когда истек срок его полномочий.

Республиканцы обвиняли Барака Обаму в том, что тот родился за пределами Соединенных Штатов, что позволял людям пользоваться ванными комнатами на основании их гендерной идентичности, что Белый дом должным образом не отреагировал на насилие в Бенгази в 2012 году, и в том, что он не обеспечивал соблюдение иммиграционных законов. Ни одно из этих обвинений так и не было оформлено даже для голосования в Палате представителей.