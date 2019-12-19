Палата представителей США проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Теперь дело рассмотрит сенат. «360» выяснил, отправят ли главу Вашингтона в отставку.

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С импичментом покончат?

«Как бы иронично это ни звучало, импичмент направлен против России. Это такой непрямой способ демократов задеть Москву и проявить агрессию. Демократ Адам Шифф сам это сказал. Мол, Россия якобы вмешалась в выборы, Трамп смухлевал и победил. Помните, что Трамп хотел лучших отношений с Россией», — заявил Беннетт.

По его мнению, импичмент разрушит Демократическую партию. Отставка президента вызовет негодование у многих американцев. Беннетт считает, что политики это осознают, а потому пытаются покончить с импичментом очень быстро.

Демократы пытаются протолкнуть это дело так быстро, чтобы люди даже не осознали, что произошло. Чтобы американская публика была занята рождественскими покупками или отвлечена чем-то еще, чтобы не осознала, насколько это важная вещь Скотт Беннетт бывший сотрудник спецслужб США.

Однако, по словам Беннетта, позже такие действия сыграют против Демократической партии — на выборах в 2020 году. И в итоге дело с отставкой гарантирует победу Трампу.

«Не думаю, что демократы отправят эти документы в сенат. Ведь тогда раскроются все преступления, в которые была вовлечена партия. Особенно коррупция, в которую был вовлечен Джо Байден. Мне кажется, все закончится на палате представителей», — отметил собеседник «360».

Доктор политических наук Дэниел Уорнер же считает, что дело все-таки дойдет до сената. Однако на отстранение Трампа шансов у противников нет. «Для того чтобы Трампа убрали, 2/3 сената должно проголосовать за отстранение от должности. В сенате достаточно республиканцев, они — большинство, поэтому нет никаких шансов, что 2/3 сената проголосует за отстранение», — заявил политолог.

По словам бывшего офицера службы психологических операций армии США, Трамп выходит из этой ситуации весьма успешно и предстает в хорошем свете за счет прекрасных ораторских способностей. Они дают людям ощущение, что глава страны делает правильные вещи.

Разница с Клинтоном

Беннетт напомнил, что Трамп не первый, кого хотят отправить в отставку с поста президента. Собеседник привел в пример импичмент Билла Клинтона в 1998 году.

42-й президент США подвергся этому процессу за ложь под присягой о любовной связи со стажеркой. Клинтон также известен коррупцией, добавил Беннетт. Но его защищали демократы. Члены этой партии сказали в его защиту те же слова, которые сейчас республиканцы используют в защиту Трампа. Последний, по мнению Беннетта, не совершал преступлений: «Он не сделал ничего такого, только раскрыл коррупцию и вымогательства, которыми Джо Байден занимался».

Уорнер же считает дело Трампа более серьезным, чем в случае с Клинтоном. «Тогда проблема была не в том, что президент сделал, а именно в том, что он солгал. Речь шла о женщине, это не рассматривалось так серьезно, как то, в чем обвиняется Трамп», — заявил доктор политических наук. По его словам, ситуация с действующим президентом политическая.

Дональд Трамп — третий в истории США президент, которого подвергли процедуре импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году. Его обвиняли сразу по 11 пунктам. Они были связаны с кадровой политикой. Уже после этого случая был процесс по делу Билла Клинтона. Оба лидера государства остались на своих постах, так как за их отставку проголосовало меньше двух третей сенаторов.

В чем обвиняют Трампа

Осенью палата представителей, большинство которой составляют демократы, проголосовала за объявление импичмента Дональду Трампу. Главу Вашингтона подозревают в задержании военной помощи Украине и давлении на Владимира Зеленского. Якобы в обмен на ту самую помощь президент США попросил провести расследование против своего оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

По мнению критиков Дональда Трампа, он превысил полномочия и нарушил Конституцию. Лидер американцев утверждает, что просто требовал от Украины бороться с коррупцией. Президент назвал процесс импичмента «политическим самоубийством» демократов.

Ранее «360» писал о том, что мнения американцев разделились поровну относительно отставки главы государства.