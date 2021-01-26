Бывшего главу УФСКН по Москве задержали по подозрению в создании наркотической лаборатории. В качестве рабов там использовали мигрантов, а запрещенные вещества развозили на автомобилях с мигалками, в которых сидели сотрудники в форме со знаком ФСБ. Подробнее о том, как такой бизнес мог оставаться незамеченным и что грозит преступникам — в материале «360».

Правоохранители задержали бывшего главу одного из подразделений управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Москве и Подмосковью. Имя экс-чиновника не разглашается.

«Задержан житель Москвы — бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН по городу Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных нарколабораторий», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, он создал сеть подпольных лабораторий по производству наркотиков и руководил этим бизнесом. Кроме того, он следил за финансовыми потоками, которые поступали с продажи веществ. В лабораториях работали мигранты, которые находились в положении рабов — их удерживали силой и угрозами.

Наркотики развозили клиентам в автомобилях со спецсигналами и устройствами сокрытия регистрационных номерных знаков. По данным ведомства, в этих машинах ездили люди, одетые в форму со знаками отличия органов ФСБ. Таким образом они распространяли вещества на территории Центральной России.

В результате правоохранители задержали не только экс-главу, но и еще 15 человек. В их числе оказались начальники ячеек преступного сообщества из разных частей страны: Москвы, Кабардино-Балкарии и Владимирской области. Полицейские задержали и рядовых участников наркобизнеса — их взяли не только в этих, но и в других регионах, в том числе в Саратовской, Волгоградской и Ивановской областях.

В ведомстве также уточнили, что в числе задержанных оказался «один из ивановских руководителей органа местного самоуправления». Информации о том, какую именно должность он занимал и какую роль играл в организации и развитии подпольного бизнеса, пока нет. Его имя также не сообщается.

Всего правоохранители задержали 16 подозреваемых — из них 14 человек заключили под стражу, еще двух — под домашний арест. Из-подпольной нарколаборатории изъяли почти 60 килограммов наркотиков, а также более 10 килограммов раствора, который в дальнейшем должен был стать наркотическим веществом. Кроме того, там обнаружили множество реактивов.

Незаметный наркобизнес под «крышей»

Адвокат, заместитель председателя Российского общенародного союза, писатель, историк Иван Миронов рассказал «360», что достичь такого размаха без хорошей «крыши» нельзя.

«Заниматься производством и распространением наркотиков можно только под крышей коррумпированных сотрудников правоохранительных органов», — отметил он.

Миронов подчеркнул, что человеку, который сам в свое время занимался борьбой с распространением наркотиков, несложно организовать такой бизнес.

«Поскольку первое — ты знаешь все технологии производства и пути сбыта, а второе — ты имеешь опыт оперативной работы, что позволяет избегать ответственности и конспирировать производство и сбыт», — пояснил собеседник.

Он также подчеркнул, что преступной организации не удалось бы так долго оставаться незамеченными и уходить от ответственности без высокопоставленных покровителей.

«Сегодня если тебя не крышуют высокопоставленные сотрудники силовых ведомств, оставаться незамеченными и уходить от ответственности практически невозможно. И то, что в деле присутствует машина с мигалками, сотрудники ФСБ, которые развозили эту дурь, как раз и говорит о том, что было очень серьезное покровительство со стороны определенных ведомств. И я думаю, что эти аресты — не конечные. Будут еще действующие сотрудники, которые непосредственно и курировали производство и распространение наркотиков», — рассказал Мирнов.

РИА «Новости» сообщило, что подозреваемым грозят серьезные тюремные сроки, если их преступления докажут — вплоть до пожизненного заключения. Однако Миронов уверен, что никто из фигурантов не получит такое суровое наказание.

«Пожизненное лишение свободы вряд ли кто-то из фигурантов дела получит. Скорее всего, это будут сроки до 20 лет. По закону на УДО могут претендовать лица, отбывшие три четверти общего срока наказания», — заключил он.