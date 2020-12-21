Империя принуждения. Как знаменитости и богачи создали сеть секс-торговли

На прошлой неделе во Франции по делу об изнасилованиях задержали модельного агента Жан-Люка Брюнеля. Он открыл миру Шэрон Стоун и Миллу Йовович, чьим работам в Голливуде предшествовала серьезная модельная карьера. Его же подозревают в причастности к делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле. Кто еще может быть замешан в голливудском скандале с изнасилованиями?

Обвинения и связь с Эпштейном

О задержании основателя модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люка Брюнеля сообщило Le Parisien. По данным издания, 74-летнего мужчину схватили в аэропорту Шарль-де-Голль прямо перед вылетом в Сенегал. Его отправили под стражу.

Брюнеля подозревают в изнасилованиях и сексуальных домогательствах несовершеннолетних. Более того, речь также идет и о преступном сговоре и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Это не первые обвинения сексуального характера в отношении основателя MC2 Model Management. Голландская модель Тисия Хьюисман рассказывала — якобы в 1991 году Брюнель подсыпал ей наркотики и изнасиловал. На тот момент девушке было 18 лет.

Модельного агента также подозревают в причастности к делу миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле и который покончил с собой в тюрьме в прошлом году. Le Parisien пишет, что Эпштейн и Брюнель были знакомы как минимум с 2000 года. Более того, они якобы были близкими друзьями и миллиардер даже финансировал детище агента — MC2 Model Management. Теперь Брюнеля допрашивают, чтобы понять, помогал ли он своему другу в торговле девушками.

Сын Елизаветы II принц Эндрю

Дружил с Эпштейном и сын Елизаветы II принц Эндрю. Причем член королевской семьи дал скандальное интервью Би-би-си, где назвал осужденного за педофилию и организацию притона для «элитных гостей» своим другом, «несмотря ни на что». В Великобритании высказывание успели окрестить катастрофой.

Более того, в СМИ попали снимки принца вместе Эпштейном и на тот момент еще 17-летней Вирджинией Джуффре. На суде девушка заявила, что миллиардер заставлял ее заниматься сексом с влиятельными мужчинами, среди которых Эндрю. Последний это отрицал, но тень на монарший дом все-таки упала.

После скандала компании, с которыми работал член королевской семьи, начали дистанцироваться от него. А в конце ноября принц сложил с себя публичные обязанности, связанные с его титулом, пишет Би-би-си.

«За последние несколько дней я отчетливо понял, что обстоятельства, связанные с моими прошлыми контактами с Джеффри Эпштейном, стали серьезным фактором, который мешает как работе моей семьи, так и работе многих благотворительных организаций, которые я с гордостью поддерживаю», — заявил Эндрю.

При этом Эпштейн не единственный скандально известный друг принца. Другой его близкий знакомый — глава модной корпорации Nygard International финско-канадский миллионер Питер Нюгард. Он также попал под арест по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних девочек.

Светская львица Гилейн Максвелл

В июле в США задержали подругу, любовницу и помощницу Эпштейна — британскую светскую львицу Гилейн Максвелл. По версии следствия, женщина была пособницей миллиардера. Якобы именно она искала для него несовершеннолетних девочек и склоняла их к сексуальным контактам с Эпштейном и его друзьями.

Гилейн — любимая дочь покойного британского медиамагната Роберта Максвелла, владельца газеты Daily Mirror. Считается, что именно она ввела любовника в свет.

Сеть знаменитостей-педофилов

Это далеко не все друзья Эпштейна, которые могли разделять его увлечение несовершеннолетними девочками. Новые детали в деле миллионера помогут раскрыть целую сеть знаменитостей-педофилов, сообщает портал Anonymous News.

Генеральный прокурор Виргинских островов Денис Джордж запросил всю информацию о полетах в особняк Эпштейна, включая жалобы и доклады пилотов, возивших миллионера. Так следствие планирует узнать обо всех, кто когда-либо летал к Эпштейну. Среди них, по некоторым данным, могут оказаться 42-й президент США Билл Клинтон и американский актер Кевин Спейси.

Дело Эпштейна

Эпштейн был американским финансистом и филантропом. По версии следствия, в 2000-х он приглашал в свои резиденции в Нью-Йорке и Флориде десятки несовершеннолетних девушек, после чего соблазнял их и склонял к проституции. При этом самой юной его гостье не было и 14 лет. В 2008 году миллионер признал себя виновным. Ему грозило пожизненное заключение. Однако он пошел на сделку со следствием. В результате ему дали лишь 13 месяцев тюрьмы.

Во второй раз финансиста арестовали в прошлом году — по обвинению в торговле людьми, в том числе девушками в возрасте 14 лет. Из-за этого министр труда США Алекс Акоста даже ушел в отставку. Именно этот человек 12 лет назад, будучи прокурором, сократил срок Эпштейна до минимума.

В августе миллионер покончил с собой в камере следственного изолятора. После этого в СМИ и соцсетях распространили версию, согласно которой Эпштейн мог быть убит. Глава США Дональд Трамп даже разместил у себя в Twitter запись о возможной причастности к произошедшему Билла Клинтона. Ведь ранее в особняке педофила нашли портрет экс-президента Штатов в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Однако вскрытие тела показало, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством, пишет The New York Times.