Страны задумались о введении «иммунного паспорта». Туристов могут ждать новые правила

Многие страны задумались о том, что делать с туризмом после окончания пандемии коронавируса. Для избежания второй волны заражения Германия, Великобритания и США могут принудить туристов к «иммунным паспортам». Это станет гарантией того, что приезжий не болен COVID-19.

Когда границы стран вновь откроются, есть вероятность, что наличия билетов и визы будет недостаточно. Для того, чтобы человек мог въехать в страну, ему необходимо будет предоставить документ, свидетельствующий о наличии в его крови антител к коронавирусу. Они могут быть у людей с природным иммунитетом и тех, кто уже переболел COVID-19. Однако пока это на стадии обсуждений.

В России тестирование на антитела станет доступным в серологических лабораториях до конца апреля. Как передает ТАСС, в первую очередь проверять будут медиков.

Правительство Великобритании закупило 3,5 миллиона таких тестов в конце марта. По информации Тhе Guаrdiаn, власти планировали проверять около 25 000 человек в день.

В США Abbott Laboratories заявили о запуске третьей партии тестов на коронавирус. Первая партия состояла из одного миллиона тестов, к концу этого месяца лаборатория планирует разослать еще четыре. К июню протестироваться смогут до 20 миллионов человек, пишет CNBC.

Китай

Несмотря на набирающие популярность тестирования на антитела, «иммунные паспорта» еще никто не ввел. Впрочем, в Пекине внедрили отчасти похожие меры.

Все студенты, вернувшиеся из других городов и стран, должны пройти тест на коронавирус. Получив отрицательный результат, они все еще обязаны провести две недели в изоляции и только потом могут вернуться в школу. Об этом пишет HKFP.

Те, кто желают заселиться в отель, должны в течение семи дней до прибытия сдать тест на COVID-19.

Китай также использует приложение Alipay, которое позволяет контролировать количество зараженных в стране. В программе каждому человеку присваивается свой QR-код. Он может быть трех цветов. Красный дают тем, кто заражен или имеет подозрение на коронавирус. Те, кто контактировал с зараженными, получают желтый цвет. Зеленый достается здоровым людям, передает CNN.

Цвета QR-кодов определяют свободу передвижения людей: владельцам зеленых кодов разрешается путешествовать по провинции, владельцам желтых кодов запрещается путешествовать, а владельцы красных должны быть помещены на карантин.

Другие страны

Согласно данным Тhе Guаrdiаn, Великобритания тоже задумалась о введении «иммунных паспортов», но пока только внутри страны. Выдавать их хотят тем, кто уже переболел COVID-19, чтобы эти люди могли вернуться к «нормальной жизни». Министр здравоохранения страны также добавил, что «паспорта» могут быть в виде браслетов. Впрочем, он отметил, что об этом пока рано говорить.

Несмотря на то, что все эти идеи имеют лишь условную форму, британская компания Bizagi уже подсуетилась. Она выпустила приложение CoronaPass, которое будет использовать зашифрованную базу данных для хранения информации о статусе пользователей на основе их тестов на антитела. Информацию об их тестированиях будут предоставлять медицинские учреждения.

Генеральный директор компании сказал Quartz, что уже связывался с многочисленными компаниями и местными органами власти по поводу внедрения приложения в жизнь.

По сообщениям Business Insider, Германия также рассматривает подобную идею. Если все тестирования пройдут хорошо и проект одобрят, то людям с антителами к коронавирусу начнут выдавать сертификаты. Они позволят жителям вернуться на работу и выйти из-под карантина пораньше.

Недостаточно данных

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин считает, что говорить о введении «иммунных паспортов» можно будет, хотя бы когда страны откроют воздушное сообщение и границы. Сейчас неясно, как будут сниматься ограничения после пандемии.

Сама задумка включает в себя несколько сложностей. На данный момент неизвестно, может ли человек повторно заразиться вирусом, как именно вырабатываются антитела и появляются ли они у всех вылечившихся.

Человек может сдать тест перед поездкой и получить отрицательный результат. Однако ничего не мешает ему заразиться в момент путешествия. Сдавать такой тест несколько раз в сутки будет затруднительно.

К тому же внедрение таких мер, по словам Горина, потребует дополнительного времени и денег. И нужно понимать, кто и сколько будет платить за эти паспорта.

Нормы изменятся

«Последствиями этого коронавируса, скорее всего, будут измененные санитарные нормы в путешествиях. Люди еще долгое время будут больше думать о вопросах безопасности», — сказал «360» эксперт.

В некотором смысле это будет полезно для путешественников. Они станут больше внимания обращать на предосторожности.

Как рассказывает Дмитрий Горин, в некоторых странах уже существуют ограничения, похожие на те, что внесет «иммунный паспорт». Есть государства, которые требуют обязательного наличия прививок от малярии или чего-то подобного. Просто во многих местах такие требования чаще носят рекомендательный характер, а потому туристы не обращают на них внимания. А следовало бы относиться серьезно, особенно если едете в тропические страны и Африку.

По мнению вице-президента АТОР, «иммунные паспорта» могут сыграть стабилизирующую роль в обществе. История с коронавирусом оказала сильное психологическое влияние на людей и вызвала тревогу. Паспорта могут общество успокоить. Если это еще и поможет возобновить путешествия, то ничего страшного в таком нововведении нет.