«Иммунитет сходит с ума». Британские ученые рассказали о связи COVID-19 и ожирения
Проблема ожирения существовала до пандемии коронавируса. Сейчас она вышла на первый план: инфекция сильнее поражает тучных жителей планеты независимо от их уровня дохода, говорится в материале The Guardian.
В Великобритании, которую давно называют «толстяком Европы», около 30% взрослого населения страдают лишним весом. В США, где от COVID-19 погибли более 100 тысяч человек, этот показатель находится на уровне почти 40%.
Богатым странам приходится хуже
Эксперты отмечают, что в богатых странах смертность из-за коронавируса выше. Свою роль в этом, скорее всего, сыграли в том числе низкий процент людей с ожирением, диабетом второго типа, хроническими заболеваниями сердца и других органов.
Американский профессор Барри Попкин из Университета Северной Каролины подчеркнул, что ожирение «сильно ослабляет нашу иммунную систему». По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 73% тяжелых пациентов с COVID-19 в Италии, Испании, Швеции, Швейцарии и Нидерландах страдают ожирением. В Великобритании, по словам профессора Джона Уилдинга, президента Всемирной федерации по борьбе с ожирением, этот фактор удваивает вероятность смерти из-за коронавируса.
Уилдинг подчеркнул, что одной из причин тяжелого течения болезни у людей с высоким индексом массы тела является снижение эффективности ИВЛ.
«Гораздо сложнее эффективно „вентилировать“, если у человека проблемы с весом. Объема легких не хватает на все тело, поступление кислорода в кровь снижается», — подчеркнул профессор.
Болезнь, а не образ жизни
До конца все же неясно, почему у людей с избыточным весом коронавирусная инфекция протекает более тяжело. В Британском сообществе ожирения и метаболической хирургии (BOMSS) уже обращались к властям с призывом признать ожирение болезнью, а не выбором образа жизни.
Бариатрический хирург и бывший президент BOMSS Шоу Сомерс подчеркнул, что у человека с ожирением возникает так называемое провоспалительное состояние.
«Избыток жировой ткани, когда она достигает определенного предела, начинает выделять определенные гормоны. Они заставляют ваше тело думать, что оно воспалено. При большом весе именно это приводит к повреждению органов. Организм думает, что поражен инфекцией, и многие из основных систем — почки, сердце, легкие — просто разрушаются», — подчеркнул Сомерс.
При ожирении ваша иммунная система работает сверхурочно. При COVID-19 <…> наблюдается чрезмерная воспалительная реакция, которая возникает через 7-10 дней. Иммунитет буквально сходит с ума и убивает пациента. Скорее всего, лишний вес только усиливает этот процессШоу Сомерсэкс-президент BOMSS.
Страдающие ожирением чувствуют себя хуже и при других заболеваниях — SARS, гриппе или пневмонии. Риск нарушения функций организма, считают в BOMSS, есть даже у тех, кто набрал только несколько лишних килограммов. И об этом станет известно только, если подхватить серьезную инфекцию — например, заболеть COVID-19.
Врачи надеются, что люди будут вести более здоровый образ жизни после окончания пандемии коронавируса. Из-за связи между ожирением и COVID-19 человек, возможно, пересмотрит свои пищевые привычки. При этом количество нездоровой еды уменьшится, а ожирение чаще будут лечить, чем просто наблюдать.