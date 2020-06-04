«Иммунитет сходит с ума». Британские ученые рассказали о связи COVID-19 и ожирения

Страдающие ожирением больше подвержены риску заболеть COVID-19. Тяжелое течение болезни и вероятность смертельного исхода у таких пациентов тоже выше. Иммунная система у людей с лишним весом работает сверхурочно.

Проблема ожирения существовала до пандемии коронавируса. Сейчас она вышла на первый план: инфекция сильнее поражает тучных жителей планеты независимо от их уровня дохода, говорится в материале The Guardian.

В Великобритании, которую давно называют «толстяком Европы», около 30% взрослого населения страдают лишним весом. В США, где от COVID-19 погибли более 100 тысяч человек, этот показатель находится на уровне почти 40%.

Богатым странам приходится хуже

Эксперты отмечают, что в богатых странах смертность из-за коронавируса выше. Свою роль в этом, скорее всего, сыграли в том числе низкий процент людей с ожирением, диабетом второго типа, хроническими заболеваниями сердца и других органов.

Американский профессор Барри Попкин из Университета Северной Каролины подчеркнул, что ожирение «сильно ослабляет нашу иммунную систему». По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 73% тяжелых пациентов с COVID-19 в Италии, Испании, Швеции, Швейцарии и Нидерландах страдают ожирением. В Великобритании, по словам профессора Джона Уилдинга, президента Всемирной федерации по борьбе с ожирением, этот фактор удваивает вероятность смерти из-за коронавируса.

Уилдинг подчеркнул, что одной из причин тяжелого течения болезни у людей с высоким индексом массы тела является снижение эффективности ИВЛ.

«Гораздо сложнее эффективно „вентилировать“, если у человека проблемы с весом. Объема легких не хватает на все тело, поступление кислорода в кровь снижается», — подчеркнул профессор.

Болезнь, а не образ жизни

До конца все же неясно, почему у людей с избыточным весом коронавирусная инфекция протекает более тяжело. В Британском сообществе ожирения и метаболической хирургии (BOMSS) уже обращались к властям с призывом признать ожирение болезнью, а не выбором образа жизни.

Бариатрический хирург и бывший президент BOMSS Шоу Сомерс подчеркнул, что у человека с ожирением возникает так называемое провоспалительное состояние.

Источник фото: РИА «Новости». Илья Питалев

«Избыток жировой ткани, когда она достигает определенного предела, начинает выделять определенные гормоны. Они заставляют ваше тело думать, что оно воспалено. При большом весе именно это приводит к повреждению органов. Организм думает, что поражен инфекцией, и многие из основных систем — почки, сердце, легкие — просто разрушаются», — подчеркнул Сомерс.

При ожирении ваша иммунная система работает сверхурочно. При COVID-19 <…> наблюдается чрезмерная воспалительная реакция, которая возникает через 7-10 дней. Иммунитет буквально сходит с ума и убивает пациента. Скорее всего, лишний вес только усиливает этот процесс Шоу Сомерс экс-президент BOMSS.

Страдающие ожирением чувствуют себя хуже и при других заболеваниях — SARS, гриппе или пневмонии. Риск нарушения функций организма, считают в BOMSS, есть даже у тех, кто набрал только несколько лишних килограммов. И об этом станет известно только, если подхватить серьезную инфекцию — например, заболеть COVID-19.

Врачи надеются, что люди будут вести более здоровый образ жизни после окончания пандемии коронавируса. Из-за связи между ожирением и COVID-19 человек, возможно, пересмотрит свои пищевые привычки. При этом количество нездоровой еды уменьшится, а ожирение чаще будут лечить, чем просто наблюдать.