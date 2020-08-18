Иммунитет к СОVID-19 нашли у 20% россиян из 7 регионов. Хватит ли этого, чтобы безболезненно пережить вторую волну?

Пока вакцинация от коронавируса доступна еще не всем, жителей России продолжают проверять на наличие иммунитета к COVID-19. Последние исследования показали, что защищены порядка 20% протестированных жителей семи регионов страны. Но вопрос в том, хватит ли этого, чтобы избежать второй волны эпидемии.

В Роспотребнадзоре заявили, что сегодня иммунитет к коронавирусной инфекции есть у жителей семи регионов из 23 проверенных. Среди счастливчиков Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области. И даже здесь лишь у 20% протестированных выявлен иммунитет.

Откуда разрыв?

Почему в одних регионах процент людей с иммунитетом выше, чем в других, объяснил «360» вирусолог и руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. По его словам, изначально регионы имели существенный разрыв в уровне заболеваемости и заражаемости. Так, лидерами по заболеваемости были столицы, а также Московская и Ленинградская области, за ними — Нижегородская область и Дагестан, соответственно, и иммунитет здесь должен появляться быстрее.

При этом, как рассказал «360» молекулярный биолог и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, на самом деле людей с иммунитетом может быть существенно меньше, чем 20%.

«У меня есть совсем другие данные по Санкт-Петербургу. Там эти исследования делали ученые международного класса, которые использовали самые лучшие в мире, по оценке ВОЗ, тест-системы. У них доля людей с антителами оказалась на уровне 10%», — заявил он.

Причиной разных результатов по регионам может оказаться использование других и даже сразу нескольких тест-систем. Некоторые из них, объяснил Нетесов, не проверены на перекрестные реакции с антителами на старые бета-коронавирусы.

«И такие тест-системы могут в том числе выявлять антитела к этим старым коронавирусам вместе с нынешним, и тогда возникает ложное ощущение, что все нормально: процент имеющих антитела высокий», — заявил он.

При этом далеко не все антитела могут нейтрализовать вирус, не давая ему проникать в клетки, добавил Нетесов.

«И это тоже создает ложное впечатление о величине популяции, которая является защищенной. Поэтому факт наличия в крови именно нейтрализующих антител надо тоже верифицировать. А это быстро не делается — выявляется месяцами, а не днями», — заключил он.

Другой причиной, которой может быть обусловлен разный уровень иммунитета, вирусолог назвал размер городов, который, по его мнению, напрямую связан с соблюдением масочного режима.

«Регионы разнятся еще и степенью сохранения масочного режима. В больших городах публика почему-то более разнузданная, больше безмасочников. А в малых городах и других населенных пунктах публика более дисциплинированная», — уверен Зуев.

Коллективного иммунитета пока нет

Вирусолог Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов добавил, что также на пункты проверки на наличие антител к коронавирусу в основном приходит определенный контингент.

«Это активные люди, которые где-то побывали, возможно, у них были симптомы. Туда идут „контактные“, которые могли иметь контакты с заболевшими, туда посылают медиков… То есть среди такого активного контингента, безусловно, переболевших и получивших иммунитет существенно больше, чем среди всего населения в целом», — объяснил он.

Вирусологи уверены — чтобы говорить о коллективном иммунитете, необходимо не менее половины популяции, обладающей достаточным числом антител к коронавирусу. Только тогда пойдет «естественная профилактика».

«Пока, к сожалению, до „проэпидемичивания“ нам еще далеко даже в столичных городах, хотя там процесс идет намного интенсивнее, потому что туда много публики ездит, привозят больше, чем в провинцию», — добавил Чепурнов.

Дело в маске

Сейчас тяжесть протекания болезни снижается, отметил Александр Чепурнов, все больше людей переносят заболевание в легкой форме.

«Это может быть связано с летним сезоном, вирусы всегда в этот период менее активны, даже вирус в лабораториях хуже культивируется», — объяснил вирусолог.

Однако единственным эффективным способом обезопасить себя, пока не началась массовая вакцинация, является соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Несмотря на то, что число новых заболевших во многих регионах остается стабильным, самыми опасными носителями и распространителями вируса, убежден Виктор Зуев, являются так называемые бессимптомники.

«В организме поддерживается латентная вирусная инфекция, они вирусоносители и вирусовыделители. Это скрытые неконтролируемые источники заражения. Человек великолепно выглядит, хорошо себя чувствует, но является источником заражения», — объяснил он.

При этом не только при чихании или кашле человек может распространять инфекцию, но и при обычном разговоре. Без средств индивидуальной защиты повторное массовое заражение может начаться очень скоро.

«Вот почему нам рекомендуют носить маску», — заключил Зуев.