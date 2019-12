Тюменские ученые разобрали имена героев «Гарри Поттера». И каждое из них имеет скрытый смысл

Лингвисты Тюменского государственного университета провели исследование — они изучали имена из серии романов британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Оказалось, что герои названы не случайно, у каждого имени собственного в романе есть тайное значение, которое, как в рассказах Чехова, может многое рассказать о персонажах.

Научные сотрудницы ТюмГУ Тамара Хвесько и Светлана Третьякова проанализировали для Международного конгресса по когнитивной лингвистике книги о «Гарри Поттере». Они обращали внимания на антропонимы — имена собственные. По мнению авторов исследования, имена героев не только помогают раскрыть концептуальный замысел автора, но и характеризуют его «литературный почерк».

По словам исследователей, «говорящие имена» несут в себе одновременно и «послание» и то, кому оно адресовано. Однако понять смысл всех имен сможет не каждый, для этого требуются определенные «фоновые» знания. Так, в исследовании отмечается, что смысл имен некоторых персонажей будет понятен только тем, кто владеет французским языком. И если в имени Воландеморта (Voldemort) угадать «смерть» можно и без знания языка, то дешифровка значений других имен может оказаться затруднительной.

Даже Воландеморт — не просто «смерть», его имя — «vol de mort» в буквальном переводе значит «полет смерти» или «полет мертвеца». Семейство Малфой (Malfoy) несет в себе смысл двух французских слов «mal» — дурной, злой, и «foy» — вера. Получается, Малфой — бесчестный человек, к которому «плохая вера» — нельзя доверять.

Фамилия директора школы чародейства и волшебства Альбуса Дамблдора происходит от староанглийского слова «dumbledore», которое переводится как «шмель». Авторы работы предполагают, что такая ассоциация была выбрана писательницей для того, чтобы подчеркнуть, что профессор Дамблдор «любит ходить и напевать, гудеть себе под нос».

По мнению авторов исследования, есть в именах героев «Гарри Поттера» и отсылки к оккультизму: в книге немецкого алхимика и оккультиста Агриппы фон Неттесгейма «De Occulta Phylosophia», рассказывающей об основах геомансии, аналога одной из форм гадания по китайской «Книге Перемен», можно найти объяснение именам Альбус и Рубеус — Альбус Дамблдор и Рубеус Хаггрид.

«Фигура „albus“ в геомансии символизирует белую энергию, превращающую страдание в счастье, фигура „rubeus“ — красную, необузданную, первозданную энергию», — говорится в исследовании.

Имя матери, Лили Поттер, тоже разгадывается просто — лилия символизирует чистоту и добролетель, именно такой и предстает женщина в воспоминаниях героев — Гарри, профессора Снейпа и других.

Имя отца Гарри, Джеймса Поттера, восходит к ивриту и значит «тот, кто идет по пятам». По мнению исследователей, такое имя возвращает зрителей и читателей к тому, что в самые трудные моменты жизни Гарри отец являлся к нему, часто — патронусом, который у Гарри был таким же, как и у его отца.

Значительно проще дело обстоит с именами приведений, населяющих Хогвартс. Их имена понятны и объясняются еще в первой книге, когда дети впервые видят этих постоянных жителей замка — имена напрямую связаны с внешностью или — реже — с прошлым призраков и героев живых картин: Кровавый Барон (Bloody Baron), Толстый Монах (Fat Friar), Эльфрик Нетерпеливый (Elfric the Eager), Ульрик Странный (Uric the Oddball), Полная Леди (Fat Lady), Почти Безголовый Ник (Nearly Headless Nick).

Имя же самого Гарри Поттера тоже оказалось не просто одним из самых распространенных имен Англии. Лингвисты считают, что полное имя заглавного героя — Гарольд, восходящее к староанглийскому «Hereweald», где «here» — это армия или войско, а «wealdan» — править.

«На наш взгляд, такое имя вполне подходит мальчику, которому суждено бороться с величайшим злодеем мира волшебников и победить его. И все же он — Наrry, а не Harold. Автор подчеркивает этим, что ее отважный герой еще очень маленького роста», — считают исследователи.

Фамилия же Поттер переводится как «гончар». Выбор фамилии «из народа» и имени благородного происхождения авторы исследования связывают с тем, что Роулинг хотела подчеркнуть, что в «мальчике, который выжил» сливаются положительные черты как верхов общества (благородство, доблесть), так и его низов (мужество, сила, упорство).