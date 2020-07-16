Из замкнутого ребенка в миллиардеры. Как Илон Маск вошел в десятку богатейших людей мира

Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Состояние основателя Tesla и SpaceX оценивают в 70,8 миллиарда долларов.

Предприниматель занял восьмую строчку рейтинга Forbes. Первые три позиции удерживают глава корпорации Amazon Джефф Безос (178,6 миллиарда долларов), генеральный директор группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (113,4 миллиарда) и сооснователь Microsoft Билл Гейтс (112,4 миллиарда).

Маск попал в их компанию в основном благодаря росту стоимости акций Tesla. Она 29 апреля отчиталась о третьем успешном квартале подряд — компания заработала 16 миллионов долларов при выручке 5,99 миллиарда долларов.

При этом позже сам знаменитый инженер назвал акции слишком дорогими. Об этом он написал в Twitter. «Стоимость акций Tesla слишком высока, по-моему», — заявил Маск. После этого твита акции автопроизводителя упали на 9,35%.

Компания «новой экономики»

«Для меня это выглядит как пузырь, поскольку оценка компании в несколько тысяч раз превышает ее выручку, тогда как „нормальная“ компания только в 10–20 раз превышает собственную выручку. Это означает, что оценка безумно высока. Не понимаю, как это возможно или как это может быть устойчивым», — об этом в разговоре с «360» заявил главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис.

Он добавил, что не ясно и то, как Tesla стоит больше, чем гигантские и успешные производители традиционных автомобилей, например Toyota. По мнению Эйриса, это производители «реального мира». Tesla же рассматривается как компания «новой экономики», поэтому, возможно, на нее идет высокая оценка.

Впередсмотрящие полагают, что Tesla изменит то, как мы ездим, точно так же, как Amazon изменил то, как мы делаем покупки. Отсюда такая высокая оценка компании, акций. Если вы верите в это, то вы покупаете акции. Но это может с такой же легкостью провалиться Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews.

По мнению Эйриса, Маск недолго будет находиться на вершине успеха. Слишком много компаний по производству автомобилей начинают делать электромобили. Последние станут преобладать и главенствовать, когда у нас закончится нефть. Это будет лет через 50. Более того, цены на нефть упали вдвое и останутся низкими в течение многих лет. Следовательно, обычные автомобили стали намного дешевле в эксплуатации.

Собеседник добавил, что есть экологический аспект загрязнения от обычных автомобилей, который подталкивает людей к электронным вариантам, но пока процесс идет медленно. Автомобильное лобби мощное. Пройдут годы, прежде чем правительство запретит традиционные автомобили.

Инвестиция в мечту

Маск постоянно попадает в новости, он открыт, общается со знаменитостями. По сути, он сделал из себя звезду, и это тоже влияет на акции его компаний, уверен Эйрис.

Tesla — хороший бизнес. Я просто не верю, что он настолько ценный, как говорят об этом цены его акций. Маск сделал из себя звезду. С точки зрения бизнеса — умный ход. Много шумихи вокруг. Это повышает цену. Говорят же: „Не смотрите на прибыль. Вы должны инвестировать в мечту“ Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews.

В том, что на кошелек Маска работает его образ в СМИ, уверен и американский политолог Эндрю Корыбко. По его словам, эксцентричная индивидуальность предпринимателя сделала его популярным. Это произошло благодаря самой личности инженера, его желанию общаться со своей аудиторией в социальных сетях, а также благодаря некоторым его идеям, таким как создание огнемета или «Гиперпетли».

«Оба детища Маска — Tesla и Space X — имеют многообещающий долгосрочный потенциал и могут произвести революцию в своих отраслях, но все еще находятся далеко от этого. Останется ли Илон успешным? Да, потому что таблоиды любят говорить о нем», — заключил собеседник.

Путь Илона Маска

Маск родился в столице ЮАР Претории в 1971 году. Его родителями были модель и диетолог Мэй Маск и инженер Эррол Маск. Илон был старшим из троих детей. Он рос замкнутым, достаточно слабым, в школе над ним часто издевались. Зато мальчик проводил много времени в компании книг. А когда на 10 лет ему подарили компьютер, быстро научился программировать.

Подростком Илон начал давать обидчикам отпор, а в 24 года переехал в Кремниевую долину и поступил в аспирантуру Стэнфордского университета для обучения прикладной физике. Правда, проучился будущий богач там всего пару дней.

В США начинался интернет-бум, а к Маску как раз приехал его брат Кимбал. Они решили запустить стартап — компанию Zip2, которая должна была разрабатывать программное обеспечение для СМИ. Дело оказалось выгодным. Братья работали с такими изданиями, как The New York Times и Chicago Tribune. Позже они продали свое детище за 307 миллионов долларов, а Илон Маск стал одним из основателей X.com — системы платежей через электронную почту.

В 2000 году компания объединилась со своим конкурентом и стала носить название PayPal. Когда акции организации купила eBay, Маск выручил 165 миллионов долларов.

С тех пор некогда слабый школьник стал сооснователем целого ряда компаний, включая Tesla Motors, строителя тоннелей The Boring Company и производителя солнечных батарей SolarCity. Все они борются с изменением климата. Это одна из основных задач теперь уже состоятельного изобретателя.