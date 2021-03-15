Илон Маск провозгласил себя «технокоролем». Ему предложили «вызвать санитаров»

Илон Маск официально стал «технокоролем» Tesla (Technoking of Tesla). Переименование должности предпринимателя уже обсудили пользователи соцсетей. Они поделились шутками и мемами на эту тему.

Должность Маска стала называться по-новому с 15 марта. Изменения коснулись и финансового директора компании Закса Киркхорнса, ставшего «мастером монет» (Master of Coin). При этом бизнесмены сохранили свои должности главного исполнительного директора и финансового директора.

После публикации новости о кадровых изменениях в Теslа пользователи соцсетей задались вопросом: «А что так можно было?». В комментариях посыпалось множество шуток.

«Master of Coin — это я, которая в первые две недели месяца тратит весь месячный бюджет, а оставшиеся две собирает копейки по карманам джинсов», — написала одна из подписчиц.

«„Илон Маск вступил в должность технокороля“ — о, Король-солнце реинкарнировался. Вызывайте санитаров», — добавил другой комментатор.

Не обошлось и без отсылок к сериалу «Игра престолов», где один из героев был мастером над монетой. В Twitter поработали над фотографией Маска, чтобы тот стал похож на персонажа нашумевшей истории.

А здесь решили заменить название сериала на «Игры Tesla» (Game of Tesla). Самому бизнесмену добавили корону.

Здесь пользователь решил связать новые должности с валютой и биткоином. «Держишь доллары и продолжаешь быть исполнительным директором», — сказано напротив первого изображения. Надпись ниже гласит: «Покупаешь биткоин и становишься «технокоролем» и «мастером монет».

Была и такая реакция на назначения бизнесменов.

Еще один подписчик вспомнил сцену с Гомером из «Симпсонов».

Без котиков тоже не обошлось.

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