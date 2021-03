Илон Маск построит собственный город в Техасе. До него на это уже решились популярный музыкант и даже россиянин

Илон Маск построит новый город в Техасе. Глава Tesla решил назвать его Звездной Базой. Где именно будет находиться населенный пункт миллиардера, пока не известно. Вот только американский предприниматель не единственный богач, который решил построить собственный город. Задумку уже осуществили популярный музыкант и даже россиянин.

Что известно о городе Илона Маска

Илон Маск объявил о планах по созданию нового города в уже привычном для себя стиле — в Twitter.

«Создаю город Звездная База, Техас», — написал предприниматель.

По словам миллиардера, его новое детище будет dog friendly, то есть там будут очень хорошо относиться к собакам. При этом руководитель населенного пункта будет носить титул дожа. В Forbes предположили, что так Маск намекнул на криптовалюту Dogecoin. Ее назвали в честь популярного мема с собакой породы шиба-ину Доге.

СМИ гадают, где именно инженер создаст собственный город. В Bloomberg предположили, что Маск не будет строить населенный пункт с нуля, а попросту переименует поселение Бока-Чика. Там находится испытательный полигон SpaceX. Правда, по словам самого главы Tesla, площадь Звездной Базы будет значительно больше параметров указанной деревни.

«Переименование поселения Бока-Чика еще больше усилит влияние Маска на Техас. В дополнение к деятельности SpaceX его автопроизводитель Tesla Inc. строит в Восточном Остине крупный завод», — пояснили в издании.

По словам официальных лиц, миллиардер уже обратился к властям Техаса. Судья округа Кэмерон Эдди Тревиньо заявил, что они открыты для реализации идеи. Однако все должно соответствовать законам штата.

В прошлом году Илон Маск сам переехал из Калифорнии в Техас. Он раскритиковал политику властей Калифорнии относительно предпринимателей.

Город рэпера Аkоn в Сенегале

Маск не первый состоятельный человек, который решил построить собственный город. Летом прошлого года сенегальско-американский рэпер Аkоn заложил первый камень собственного города на одном из островов в Сенегале. Музыкант, похоже, не стал долго думать над названием населенного пункта и окрестил его Akon City.

О планах звезды создать поселение стало известно зимой 2020-го. Это криптогород на острове площадью две тысяч акров (около 809 гектаров). Его музыканту подарил сам глава Сенегала Маки Салл.

Находиться населенный пункт будет в пяти минутах езды на авто от нового международного аэропорта Сенегала. Все торговые операции в Akon City будут проводить только в собственной электронной валюте — AKoin. Контракт на шесть миллиардов долларов на строительство города получила компания KE International.

Akon — автор таких хитов, как Lonely, Right Now и Smack That. Последнее время он активно занимается благотворительностью, а его проект «Akon освещает Африку» посвящен обеспечению государств региона электричеством.

Частный город во Владимирской области владельца компании «Аскона»

Однако не только богатые иностранцы вкладываются в строительство собственных городов. В России частные города тоже начинают входить в моду. Владелец компании «Аскона» Владимир Седов решил вложить личные средства, чтобы построить город во Владимирский области. Крупнейший в России производитель ортопедических матрасов и товаров для сна назвал его Доброградом.

Седов сумел создать собственную успешную компанию и даже заключил контракт с мебельным гигантом IKEA. Однако 11 лет назад россиянин начал выходить из бизнеса, продавая акции «Асконы» шведской компании Hilding Anders Group.

«Был драйв, был девиз: мы должны стать №1 в России. Ну вот, мы стали. Что дальше?» — процитировали Седова в РБК.

А дальше предприниматель попробовал пожить за рубежом. Он был и в Португалии, и в Швейцарии, однако решил вернуться в Россию.

«Хочу жить там, но не могу. Хочу жить здесь и тоже не могу. Построю тогда здесь свой город, в котором будет так же, как там», — объяснил Седов.

Теперь Доброград не мечта, а населенный пункт, который претендует на технологичность и экологичность. Например, канализация перерабатывает отходы в органические удобрения и воду, а на всей территории города работает Wi-Fi. Сам же создатель населенного пункта больше всего ценит в своем детище природу: реки, озера и леса.

Города будущего

Руководства разных стран также задумались об экологичности строящихся городов. Так появились идеи населенных пунктов будущего.

Например, есть проект города в ОАЭ — Масдар-Сити. Он станет первым городом с нулевым выбросом углерода. Обеспечивать население будет энергия солнца, ветра и геотермальных источников. При этом сам Масдар-Сити будет защищать стена, укрывающая его от ветров пустыни. От палящего солнца населенный пункт закроют огромные зонты. Они же будут накапливать энергию и расходовать ее ночью.

Тем временем в Японии к 2035 году планируют построить первый в мире подводный город — Океанскую Спираль. Согласно задумке специалистов, состоять он будет из гигантских резиновых сфер диаметром до 1,5 километра.

Конструкции смогут всплывать на поверхность, а также опускаться на дно. Это обезопасит людей во время цунами, которые часто происходят в стране.