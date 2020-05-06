Илон Маск и кризис среднего возраста? Гениальный изобретатель избавился от имущества и назвал сына странным именем

Илон Маск распродает свое имущество. Два его дома выставлены на продажу. Этому предшествовала серия странных сообщений в Twitter основателя компании Tesla. Продажу недвижимости предприниматель объяснил одним словом — «свобода». Похоже, так на Маска повлияло рождение сына, имя которого также вызвало бурную реакцию в Сети.

Источник фото: flickr.com/NVIDIA Corporation

«У меня не будет дома»

Миллиардер Илон Маск 4 мая выставил на продажу на сайте Zillow два своих дома. Вся недвижимость находится в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. На это обратил внимание сотрудник CNBC Сэм Шэд.

За один из домов продавец просит 9,5 миллиона долларов. В этом строении когда-то жил актер Джин Уайлдер, он играл в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Площадь недвижимости — 260 квадратных метров. Кроме дома с пятью спальнями, там есть коттедж для гостей, а также бассейн. Дом Уайлдера основатель Tesla приобрел в 2013 году за 6,75 миллиона долларов. «Только одно условие для продажи — мне принадлежит старый дом Джина Уайлдера. Он не может быть разрушен или потерять свою душу», — подчеркнул Маск.

Второй дом отдают за значительно большую стоимость — 30 миллионов долларов. Это усадьба на холме с панорамным видом. Ее построили в 90-е годы, а позже реконструировали. Там есть двухэтажная библиотека, бассейн, сад, гараж на пять машин, гостевой люкс, тренажерный зал и теннисный корт. Сам Маск приобрел этот лот восемь лет назад за 17 миллионов долларов.

Источник фото: zillow.com

При этом сейчас не самый благоприятный момент для продажи элитной недвижимости в Лос-Анджелесе. Еще до начала пандемии, которая приостановила показы домов, местный рынок страдал от слишком большого количества предложений и небольшого спроса. Не особо привлекательной для состоятельных американцев недвижимость Лос-Анджелеса сделали ограничения на налоговые вычеты в штате. Свою роль сыграла и напряженность на международной политической арене. Она отпугнула клиентов из Китая, государств Ближнего Востока, а также из России.

Объявлениям о продаже имущества Маска предшествовали странные посты в Twitter предпринимателя. 1 мая он заявил, что продает «почти все свое материальное имущество». «У меня не будет дома», — добавил Маск. Все это он объяснил одним словом — «свобода». В тот же день миллиардер сообщил, что считает акции Tesla переоцененными. После этого акции обвалились на 10%, что сократило состояние Маска почти на три миллиарда долларов.

Имя сына

Это еще не все странные посты Маска за последнее время. У предпринимателя и его подруги, канадской певицы Граймс, на этой неделе родился ребенок. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Вроде бы никаких эмоций, кроме радости, это событие не должно принести подписчикам миллиардера. Однако они в шоке. На вопрос об имени новорожденного пользователи получили ответ — «X Æ A-12».

Пока в Сети гадают, как это произносится, Граймс объяснила, что это не просто набор букв. X — неизвестная переменная, Æ — по словам певицы, на эльфийском пишется как AI, то есть «artificial intelligence» (искусственный интеллект). Также, добавила новоиспеченная мама, Æ по-эльфийски может означать «любовь». A-12 — в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12, предшественника Lockheed SR-71 Blackbird. Это любимый самолет молодых родителей. Любовь к нему Граймс и Маск объясняют отсутствием на нем оружия и защиты, зато присутствием скорости. Получается, техника полезна в бою, однако не причиняет вреда.

В Сети уже успели пошутить над нестандартным именем. Пользователям ребенок с таким именем видится то ли роботом, то ли инопланетянином.

Для Маска это шестой ребенок. У других отпрысков имена более привычные слуху обывателя: Дамиан, Гриффин, Ксавье, Саксон и Кай. Первенец миллиардера, Невада Александр Маск, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Для Граймс X Æ A-12 первый ребенок.

Миллиардер Илон Маск занимает 31 место в глобальном списке миллиардеров по версии Forbes. Его состояние — порядка 37,9 миллиарда долларов.