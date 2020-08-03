Илон Маск готовит новое изобретение. Оно позволит слушать музыку в голове и излечит от болезней

Илон Маск раскрыл больше подробностей о своем новом проекте по налаживанию прямой связи между компьютером и мозгом человека. Технология будет связана с чипированием. По словам Маска, она позволит людям бороться с тревожностью, регулировать уровень гормонов, прослушивать музыку прямо в голове и восстановит подвижность конечностей.

Маск заявил, что технология чипов Neuralink может позволить людям слышать звуки, которые ранее были за пределами их возможностей. Об этом пишет Тhе Independent.

Глава SpaceX и Tesla основал компанию Neuralink в 2016 году. Однако он провел только одну крупную публичную презентацию о работе новых технологий.

Цель проекта состоит в обеспечении прямой связи между мозгом и компьютером. Это поможет людям идти в ногу с передовым искусственным интеллектом. Тонкие провода — тоньше человеческого волоса — будут вживляться в мозг человека. Затем их подключат к внешнему компьютеру, хотя конечная цель — установить беспроводное соединение, сообщает Complex.

В прошлом году Маск сказал, что были проведены успешные эксперименты на мышах и обезьянах и он планирует поделиться обновлением технологического прогресса 28 августа. До этого времени он дразнит людей крупицами информации о проекте в Twitter.

В серии твитов он отметил, что технология «также может расширить диапазон слуха за пределы обычных частот и амплитуд». Ранее Маск сказал, что владельцы чипов смогут транслировать музыку прямо в мозг, а также использовать их для регулирования уровня гормонов. Новая технология якобы позволит снимать тревогу и больше концентрироваться на размышлениях.

Первые версии устройства Neuralink можно будет использовать для помощи людям, страдающим неврологическими расстройствами и заболеваниями мозга, такими как болезнь Паркинсона. Затем их также можно будет использовать для восстановления зрения, слуха и движений конечностей.

В мае Маск появился в подкасте Джо Рогана, заявив, что версия имплантата может быть протестирована на людях «в течение года».

Еще одна цель нового устройства — сделать людей способными конкурировать с искусственным интеллектом. Как пишет The Independent, Маск часто говорит об опасностях передового ИИ. Предприниматель утверждает, что он представляет собой одну из самых больших экзистенциальных угроз человечеству.

Маск повторил свои опасения ранее — на предыдущей неделе, предупредив, что люди рискуют быть настигнутыми ИИ в течение следующих пяти лет.

«Моя оценка того, почему ИИ упускают из виду очень умные люди, состоит в том, что очень умные люди не думают, что компьютер может быть таким же умным, как они», — сказал он.

По мнению Илона Маска, это гордыня и явная ложь. Искусственный интеллект может опередить людей уже через пять лет. Концом света это не станет, но определенно будет сигналом того, что все становится нестабильным и странным.