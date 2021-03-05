Иллюзия богатства и красивой жизни. Девушки скупают чеки из ЦУМа, чтобы обманывать состоятельных мужчин
Девушки открыли охоту за чеками из ЦУМа. Они нужны для обмана богатых молодых людей. «Товар» можно приобрести в Сети. Первые подобные объявления появились на платформе «Авито». Цена на чеки из люксовых бутиков варьируется от 1200 до 2400 рублей, но есть и более дорогие. «360» разбирался, по какой схеме девушки обманывают своих возлюбленных, и зачем владелицам люксовых вещей продавать чеки на свои обновки.
Популярность пользуются чеки из ЦУМа, в которых указаны наименования аксессуаров таких известных во всем мире брендов, как Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и других. Цена на чек разная, доходит до пяти тысяч рублей.
В добавок к чеку можно приобрести пустой брендированный пакет с надписью ЦУМ или с названием модного дома. Цена за такой «бонус» невысока — в среднем примерно 300 рублей. Пакеты можно найти дешевле, коробки от вещей обойдутся дороже.
Торгуют чеками и пустыми брендовыми пакетами сами обладательницы оригинальных аксессуаров, сообщил Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU». Это делается для того, чтобы менее успешные девушки могли обманным путем создать вокруг себя иллюзию благосостояния.
Но это не единственное, что могут получить девушки от покупки чеков и пустых пакетов. Некоторые с помощью них придумали, как обманом получать от богатых молодых людей внушительные суммы денег.
Схема простая: девушка просит у обеспеченного молодого человека в подарок сумку, но предлагает ему не покупать ей вещь самому, а перевести деньги ей на счет. Получив необходимую сумму, девушка отправляет ему заранее купленный фейковый чек и снимок, который должен подтвердить совершение покупки. Полученные от мужчины деньги могут быть потрачены на любые другие цели.
Продавец таких чеков Юлия рассказала изданию, что за последние шесть месяцев она продала порядка 12 таких чеков, и осталась в плюсе: на вырученные деньги девушка купила себе еще одну люксовую вещь.
«За последние полгода я продала около 12 чеков и таким образом купила себе еще одну маленькую кросс-боди. Прибыль 80 level. Тут важно, чтобы чек был не старый. Чем он несвежее, тем больше падает цена», — поделилась Юлия.