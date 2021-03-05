Иллюзия богатства и красивой жизни. Девушки скупают чеки из ЦУМа, чтобы обманывать состоятельных мужчин

Девушки открыли охоту за чеками из ЦУМа. Они нужны для обмана богатых молодых людей. «Товар» можно приобрести в Сети. Первые подобные объявления появились на платформе «Авито». Цена на чеки из люксовых бутиков варьируется от 1200 до 2400 рублей, но есть и более дорогие. «360» разбирался, по какой схеме девушки обманывают своих возлюбленных, и зачем владелицам люксовых вещей продавать чеки на свои обновки.

Популярность пользуются чеки из ЦУМа, в которых указаны наименования аксессуаров таких известных во всем мире брендов, как Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и других. Цена на чек разная, доходит до пяти тысяч рублей.

В добавок к чеку можно приобрести пустой брендированный пакет с надписью ЦУМ или с названием модного дома. Цена за такой «бонус» невысока — в среднем примерно 300 рублей. Пакеты можно найти дешевле, коробки от вещей обойдутся дороже.

Фото: скриншот / Avito

Торгуют чеками и пустыми брендовыми пакетами сами обладательницы оригинальных аксессуаров, сообщил Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU». Это делается для того, чтобы менее успешные девушки могли обманным путем создать вокруг себя иллюзию благосостояния.

Но это не единственное, что могут получить девушки от покупки чеков и пустых пакетов. Некоторые с помощью них придумали, как обманом получать от богатых молодых людей внушительные суммы денег.

Схема простая: девушка просит у обеспеченного молодого человека в подарок сумку, но предлагает ему не покупать ей вещь самому, а перевести деньги ей на счет. Получив необходимую сумму, девушка отправляет ему заранее купленный фейковый чек и снимок, который должен подтвердить совершение покупки. Полученные от мужчины деньги могут быть потрачены на любые другие цели.

Источник фото: Pixabay

Продавец таких чеков Юлия рассказала изданию, что за последние шесть месяцев она продала порядка 12 таких чеков, и осталась в плюсе: на вырученные деньги девушка купила себе еще одну люксовую вещь.

«За последние полгода я продала около 12 чеков и таким образом купила себе еще одну маленькую кросс-боди. Прибыль 80 level. Тут важно, чтобы чек был не старый. Чем он несвежее, тем больше падает цена», — поделилась Юлия.