Праздник первого святого Руси. Ильин день ознаменует конец лета и покажет, какой будет осень

В России 2 августа отметят Ильин день, церковный праздник в честь ветхозаветного пророка Илии. Православные христиане знают его как ревностного поборника веры, чудотворца и человека, который еще при жизни попал на небеса. С именем пророка связывают легенды и традиции. Какие именно — вспомнил «360».

Впервые пророка Илью упоминали именно в Ветхом Завете: жил он приблизительно за 900 лет до Рождества Христова в Израильском царстве. А настоящее имя пророка — Элияху, что с древнееврейского переводится как «Яхве» или «мой Бог». В Библии сказано, что Илью вознесла на небо огненная колесница.

В традициях славянства Илью считали властителем грома и молний, во власти которого находились дожди. Считалось, что от его благосклонности в итоге зависит урожай. Образ пророка зачастую смешивался с Перуном, а иногда — с персонажем былин Ильей Муромцем. Он стал первым почитаемым на Руси святым.

Традиции

В Ильин день в храмах совершают крестные ходы, молебны и праздничные службы. Духовенство облачается в одежды красного цвета — он считается цветом мучеников и пророков.

К празднику славяне готовились заранее, иногда за несколько дней пекли обрядовое печенье и переставали выходить в поле на работы. В сам Ильин день их запрещали: считалось, что любой труд не принесет результатов и может пророка разгневать.

Жители соседних сел собирались на братчину, коллективную трапезу. Ее основными организаторами и участниками выступали мужчины. Застолья завершали играми, хороводами и песнями.

Ильин день воспринимали как календарную границу лета: в природе можно было заметить первые признаки осени, в том числе — ночные заморозки.

Церковь предлагает предпочесть в праздник физическому труду духовный — молиться пророку о хорошей погоде, семейном счастье, решении денежных проблем и обо всем, что идет от сердца. Если же работу нельзя отложить, то ее следует выполнять, посвятив Богу.

Запреты

Издревле в Ильин день существует запрет на купание — якобы из-за ожившей подводной нечисти, которая способна утащить человека на дно или принести ему тяжелые болезни. Духовенство относится к этому как к суеверию, как и к предубеждению насчет рыбалки в этот день.

Уличных животных нельзя пускать в дом, а домашних — прогонять. Раньше считалось, что нечистая сила принимала облик животных, чтобы защититься от пророка Ильи, пряталась в домах и, оказавшись в них, начинала вредить.

Не приветствовался в прошлом и тяжелый умственный и физический труд — дабы не навлечь на себя гнев пророка и избежать страшных бед в жизни. Любой хозяин до Ильина дня спешил закончить сенокос.

Большим грехом считалось напиться в праздник, ругаться и сквернословить, а за надетые украшения святой мог наказать за хвастовство. В Ильин день людей предостерегали смотреть на свое отражение — как в зеркале, так и в воде. Остерегаться следовало и молнии — избегать открытого поля и близости к высоким деревьям во время дождя. Зато время считалось благоприятным для молитв о замужестве.

Приметы

В Ильин день раньше определяли, какая предстоит осень. Если праздник выдавался дождливым, то от последующих двух месяцев ждали холодов. Люди верили, что, умывшись дождем, избавятся от сглаза.

Другая примета гласила, что дождь в Ильин день означал обильный урожай ржи в следующем году. Осадки предрекали малое количество пожаров, а солнечная погода, наоборот, сулила их множество в будущем.

Сильный ветер во время дождя говорил об улучшении погоды. Место, куда в Ильин день попадала молния, считали проклятым. А в дружном жужжании пчел в ульях видели знак хорошего урожая.