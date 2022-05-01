Уколы неизвестным веществом делают французам в ночных клубах. От них тошнит, парализует или падает зрение

Молодые французы в страхе, а полиция в недоумении. Начиная с февраля от посетителей ночных клубов из разных городов поступили сообщения, что они почувствовали укол неизвестным предметом, после чего начались тошнота, боль и головокружение. Экспертиза не выявила в анализах пострадавших следов наркотиков. Не подтвердились у них ВИЧ и гепатит. Известно лишь об одной госпитализации молодой женщины. Новые жалобы поступают каждый день, а число посетителей ночных клубов Франции сократилось почти вдвое.

Ночные уколы

По подсчетам журналистов издания France Tv Info, количество пострадавших уже превысило 50 человек. Это молодые мужчины и женщины, которые посещали ночные клубы и концерты в разных регионах страны. Реакция на укол у всех была разной.

Студентка Лали рассказала, что почувствовала боль в руке, а потом резкую головную боль в курилке одного из ночных клубов Нанта. По ее словам, она списала свое состояние на алкоголь и бессонную ночь. Проснувшись утром дома, она увидела на месте укола небольшую гематому. Девушка обратилась в больницу для сдачи анализов.

«В основном я хотела убедиться, что у меня нет ВИЧ и гепатита», — заявила Лали.

Она добавила, что врачи ей объяснили, что пришла она слишком поздно. Велик риск, что ей могли вколоть «наркотик для изнасилования». Речь идет гамма-оксимасляной кислоте (ГОМК) или бутирате, который может выключить сознание потенциальной жертвы на несколько часов. В крови следы вещества специалисты могут выявить в очень ограниченное время.

Но ни наркотика, ни следов сексуального насилия специалисты не нашли ни у кого из пострадавших от неизвестного укола. При этом все они сообщали об абсолютно разных симптомах: у кого-то на время пропадало зрение, кто-то рассказывал о парализованной части тела на несколько дней. Все сходились в том, что сам укол был чрезвычайно болезненным. Пострадавшие сравнили его с прививкой от коронавируса. При этом владелец иглы не выбирал части тела и колол куда придется.

Известно только об одном случае госпитализации, который произошел в Гренобле. Из ночного клуба в больницу доставили 18-летнюю девушку. По словам ее матери, взятые медиками анализы подтвердили, что дочь накачали ГОМК. Женщина подчеркнула, что врачи заявили о сотнях подобных случаев за последние дни. Журналисты подтвердить эту информацию не смогли.

Полиция в растерянности

Объяснения этому феномену полиция пока найти не может. На видеозаписях из клубов и в местах проведения вечеринок ни шприцев, ни игл не нашли. Как подчеркнул прокурор Рено Годель, дежурящие около ночных клубов полицейские патрули перешли на усиленный режим работы. Руководство ночных заведений ввело запрет на пронос всех колющих предметов, включая значки, и начало проводить экспресс-тесты на наркотики для всех гостей заведения.

«Даже без введения какого-либо вещества исполнителю укола могут предъявить обвинение в насилии, что влечет за собой лишение свободы до трех лет», — заявили в прокуратуре.

МВД Франции опубликовало видео с инструкцией в социальных сетях с предупреждением об уколах в ночных клубах. Пострадавшим рекомендовали незамедлительно обращаться в ближайший отдел полиции или жандармерии.

Заявление сделали медики. Они попросили всех, кто почувствует укол в ночном клубе, не дожидаться утра, а немедленно сдать анализы. Если речь идет о ГОМК, то спустя шесть часов его следов в организме не остается.

Активность в ночных клубах Франции в последние недели существенно сократилась. Владельцы заявили, что количество посетителей уменьшилось почти на 40% из-за опасений укола с неизвестными последствиями. Полиция продолжает получать заявления о пострадавших.