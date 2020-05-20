«Или дурачок, или придуривается». Политолог оценил первый год президентства Зеленского

Ровно год назад состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. За это время в стране мало что изменилось. Новый лидер не сделал для страны ничего плохого, но при этом не сделал и ничего хорошего.

Об этом «360» рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он отметил, что во время выборов Зеленского у людей были завышенные ожидания. На пост баллотировался новый человек, которого раньше не было в политической тусовке, и жители надеялись, что «отвратительный» режим, который устоялся при правлении Порошенко, наконец-то закончится, а на смену ему придет новая жизнь.

Но ничего этого не произошло. В сущности, остался прежний режим, с таким же уровнем коррупции, с таким же низкопоклонством перед Западом. Это отвратительное, униженное следование указаниям из американского посольства, из Госдепа — все это осталось, как и было Михаил Погребинский.

Политолог отметил, что этому можно искать оправдания. К примеру, проблема Крыма — она возникла надолго и всерьез, и чтобы решить ее, нужно искать союзников. Главным стала Америка, а значит, власти не могут вести себя с достоинством — иначе потеряют поддержку США.

«Все это можно понять, но как-то унизительно жить в стране, где твой президент — что один, Порошенко, унижался, что другой, Зеленский, унижается. Ведут себя как мелкие, жалкие люди, выкручиваются», — подчеркнул Погребинский.

При этом позитивные моменты за время правления Зеленского тоже произошли. Например, прекратились атаки на православную церковь Московского патриархата. При Порошенко власть поддерживала направленную на церковь агрессию, а новый президент четко и ясно от этого отказался.

Но нет прямого, активного соучастия власти в беспредельном поведении национал-радикалов. И управы на них тоже нет, но все равно это неучастие власти делает атмосферу несколько иной. Она не столько нагло и активно себя ведет, хотя их акции продолжаются Михаил Погребинский.

К положительным вещам, которые произошли в стране за первый год правления Зеленского, можно отнести сохранение финансовой стабильности страны. Погребинский отметил, что «промышленность падала, падала, но да конца не упала, и это плюс». Кроме того, к плюсам можно отнести выплаты, которые «Газпром» осуществил в пользу Украины по решению Стокгольмского суда.

При этом выполнять свои обещания украинский лидер не спешит.

«Нет никакого движения по решению конфликта на юго-востоке, более того — есть ясное понимание того, что Зеленский и его команда не собираются выполнять минские соглашения», — подчеркнул политолог.

«Или придуривается, или дурачок»

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский сказал, что на Украине нет проблемы с русским языком. Погребинский уверен, что такому заявлению может быть два объяснения.

Одно из двух — либо он действительно не знает… Но я не представляю, как можно быть таким идиотом — он же подписывал закон о запрете русских школ. Как можно не знать, что нет проблем с русским языком. Он ведет себя как дурачок. Или он придуривается, или действительно дурачок Михаил Погребинский.

Чтобы понять ситуацию в отношении Зеленского, нужно понять, что он существует в двух ипостасях. Первая — актер, который играет роль президента и продолжает это делать довольно успешно. Неискушенному большинству людей это нравится — он говорит правильные вещи и честно признался: чего ему бояться, если он не сделал ничего плохого.

«Так он и действительно ничего плохого не сделал — он и хорошего ничего не сделал, конечно», — подчеркнул политолог.

Погребинский отметил, что из-за такого подхода отношение людей к власти и к президенту сильно различается. Когда украинцев спрашивают, как власть решает их проблемы — с коронавирусом, социальным обеспечением, то 60–70% отвечают «плохо, неуспешно». А когда спрашивают, справляется ли президент со своими обязанностями, то более 40% говорят, что справляется.

«Это специфика двойного образа. На людей действует телевизионный образ, который отделен от реальной власти. Поэтому у реальной власти, Верховной рады, падает рейтинг, и уже сильно упал. А у президента — не сильно упал. И если бы сейчас были выборы, он бы победил с таким же результатом примерно», — заключил политолог.