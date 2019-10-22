Икра на два холодильника. Мурманской чиновнице пришлось извиняться за фото с «запасами»

Мурманская чиновница выложила в Instagram снимок холодильника, забитого банками с красной икрой. Под фото была издевательская надпись: «Кризис? Не, не слышали!» Итог — пришлось извиняться и оправдываться.

Провокационный снимок выложила заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области и глава регионального совета сторонников «Единой России» Юлия Величко. На фотографии — открытый холодильник, забитый банками с красной икрой, а под снимком важное уточнение: «Накатала на зиму», а также хештег #запасыназиму.

Спустя день под записью накопилось огромное количество гневных комментариев, но Величко не удалила пост, а предложила почитать продолжение. Им стала новая фотография, на которой изображен холодильник, но уже без икры. Величко отметила, что на предыдущем снимке не ее холодильник, а вот этот — с вареньем — ее.

«К сожалению, на предыдущем фото — не мой холодильник. А в моем икры нет, зато есть варенье морошковое и брусничное — тоже дары севера, вкусные и полезные! Однако это не отменяет факта, что с икрой в Мурманской области все в порядке», — написала Величко.

Двух фотографий для пользователей оказалось мало, поэтому Величко запостила еще одну, под которой извинилась за «неуместную шутку, вызвавшую ненужный ажиотаж». В беседе с РИА «Новости» она сказала, что снимок с набитым икрой холодильником нашла в интернете.

На резонансную запись отреагировали в «Единой России». Депутат Госдумы Евгений Ревенко призвал Величко принести публичные извинения и впредь так не делать. Во-первых, граждане считают подобные снимки хвастовством, а во-вторых, в уставе партии есть пункт о личной скромности.

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Юлия Величко является не только зампредом Общественной палаты Мурманской области, но и председателем регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», работает заведующей отделом организационной работы и информации «Мурманского областного совета профессиональных союзов». Официально полномочия Величко в Общественной палате региона закончатся в начале 2022 года.

Похожая история произошла в середине сентября с советницей главы Ульяновской области Светланой Опенышевой. Она выложила в соцсетях фото в «нефтяной ванне». Тогда губернатор региона Сергей Морозов поручил провести проверку. В результате Опенышева извинилась за фотографию, а глава региона решил ее не увольнять.