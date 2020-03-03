Икону не целуйте, руки не пожимайте. Самые безумные и эксцентричные способы защиты от коронавируса
Каждый выбирает самый удобный для себя способ. К примеру, немецкий министр вообще отказался от рукопожатий — и даже не пожал руку канцлеру Ангеле Меркель, а российские казаки запретили целовать иконы и кресты.
На втором месте после масок по популярности оказался пластик. На смену простым шлемам их пластиковых бутылей приходят более сложные варианты с пакетами и другими элементами. Это уже настоящий пластикпанк.
Особенно трендово этой весной носить широкие пластиковые пакеты в пол, которые комбинируются с чем угодно.
Главное, не переборщить. Это может спасти от коронавируса, но не от удушья.
Иногда это и вправду немного выходит из-под контроля…
Мотошлем будет даже надежнее пластмассового.
На случай, если вы зашли в аптеку, а маска стоит как бутылка хорошего вина. Надо просто научиться мыслить вне рамок.
Подойдут абсолютно любые подручные средства, даже такие.
На смену маскам из бюстгальтеров теперь пришло кое-что более витаминное — маски из цитрусовых.
А эта женщина вообще решила надеть костюм жирафа. , Она посещала в больнице своего зараженного отца, чтобы принести ему лекарства.
Особенно приятно, когда некоторые особо предупредительные не забывают и о своих любимых питомцах.
Как вы уже поняли, защититься от вируса можно и без масок, все зависит от желания и изобретательности. Ну, и отсутствия комплексов, конечно.