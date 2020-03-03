    03 марта 2020, 03:40

    Икону не целуйте, руки не пожимайте. Самые безумные и эксцентричные способы защиты от коронавируса

    Александра Каширина

    Коронавирус с каждым днем завоевывает себе все больше жертв, а дефицит масок становится все ощутимее. И хоть о пандемии говорить пока не приходится, вирус уже вызвал изрядный переполох, в котором не обошлось без ошеломительных «ноу-хау». Те, кому точно не подходит вариант двадцать четыре на семь сидеть дома взаперти — читайте материал «360» о самых оригинальных способах защитить себя от вируса.
    Икону не целуйте, руки не пожимайте. Самые безумные и эксцентричные способы защиты от коронавируса

    Каждый выбирает самый удобный для себя способ. К примеру, немецкий министр вообще отказался от рукопожатий — и даже не пожал руку канцлеру Ангеле Меркель, а российские казаки запретили целовать иконы и кресты.

    На втором месте после масок по популярности оказался пластик. На смену простым шлемам их пластиковых бутылей приходят более сложные варианты с пакетами и другими элементами. Это уже настоящий пластикпанк.

    Особенно трендово этой весной носить широкие пластиковые пакеты в пол, которые комбинируются с чем угодно.

    Главное, не переборщить. Это может спасти от коронавируса, но не от удушья.

    Иногда это и вправду немного выходит из-под контроля…

    Мотошлем будет даже надежнее пластмассового.

    На случай, если вы зашли в аптеку, а маска стоит как бутылка хорошего вина. Надо просто научиться мыслить вне рамок.

    Подойдут абсолютно любые подручные средства, даже такие.

    На смену маскам из бюстгальтеров теперь пришло кое-что более витаминное — маски из цитрусовых.

    Икону не целуйте, руки не пожимайте. Самые безумные и эксцентричные способы защиты от коронавируса | Изображение 1
    Источник фото: dailymail.co.uk

    А эта женщина вообще решила надеть костюм жирафа. , Она посещала в больнице своего зараженного отца, чтобы принести ему лекарства.

    Особенно приятно, когда некоторые особо предупредительные не забывают и о своих любимых питомцах.

    Как вы уже поняли, защититься от вируса можно и без масок, все зависит от желания и изобретательности. Ну, и отсутствия комплексов, конечно.