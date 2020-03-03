Икону не целуйте, руки не пожимайте. Самые безумные и эксцентричные способы защиты от коронавируса

Коронавирус с каждым днем завоевывает себе все больше жертв, а дефицит масок становится все ощутимее. И хоть о пандемии говорить пока не приходится, вирус уже вызвал изрядный переполох, в котором не обошлось без ошеломительных «ноу-хау». Те, кому точно не подходит вариант двадцать четыре на семь сидеть дома взаперти — читайте материал «360» о самых оригинальных способах защитить себя от вируса.

Каждый выбирает самый удобный для себя способ. К примеру, немецкий министр вообще отказался от рукопожатий — и даже не пожал руку канцлеру Ангеле Меркель, а российские казаки запретили целовать иконы и кресты.

На втором месте после масок по популярности оказался пластик. На смену простым шлемам их пластиковых бутылей приходят более сложные варианты с пакетами и другими элементами. Это уже настоящий пластикпанк.

Особенно трендово этой весной носить широкие пластиковые пакеты в пол, которые комбинируются с чем угодно.

Главное, не переборщить. Это может спасти от коронавируса, но не от удушья.

Иногда это и вправду немного выходит из-под контроля…

Мотошлем будет даже надежнее пластмассового.

На случай, если вы зашли в аптеку, а маска стоит как бутылка хорошего вина. Надо просто научиться мыслить вне рамок.

Подойдут абсолютно любые подручные средства, даже такие.

На смену маскам из бюстгальтеров теперь пришло кое-что более витаминное — маски из цитрусовых.

Источник фото: dailymail.co.uk

А эта женщина вообще решила надеть костюм жирафа. , Она посещала в больнице своего зараженного отца, чтобы принести ему лекарства.

Особенно приятно, когда некоторые особо предупредительные не забывают и о своих любимых питомцах.

Как вы уже поняли, защититься от вируса можно и без масок, все зависит от желания и изобретательности. Ну, и отсутствия комплексов, конечно.