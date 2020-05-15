IКЕА обвинили в шпионаже за персоналом и сотрудниками. Причастна оказалась даже полиция

Два бывших руководителя IKEA и четыре сотрудника полиции предстанут перед судом по делу о слежке за персоналом и клиентами. Предполагается, что компания платила деньги полиции для доступа к конфиденциальной информации. Дата судебного разбирательства еще не установлена.

Обвинения против компании появились в 2012 году. Тогда IKEA заподозрили в оплате незаконного доступа к полицейским файлам. На этой неделе прокуратура Версаля решила, что улик достаточно для судебного разбирательства.

Сообщается, что компания платила полиции за информацию о работниках, связанных с профсоюзами, и о клиентах, с которыми она была вовлечена в споры. Предполагается, что французское подразделение за взятки получило доступ к судебным и полицейским записям и банковским реквизитам. Об этом пишет The Guardian.

Данные были якобы взяты из французской системы полицейского учета STIC. Она отслеживает имена и личную информацию миллионов преступников, жертв и даже свидетелей.

Как передает Bloomberg, компания собирала информацию не только о своих сотрудниках, но и о тех, кто только претендовал на работу. Эти данные IKEA могла использовать для увольнения или отказа в приеме на работу. Например, если выяснялось, что у человека есть судимость.

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Когда махинации вскрылись, компания уволила четырех сотрудников, начала внутреннее расследование и разработала кодекс поведения.

Среди 15 обвиняемых есть четыре полицейских, бывшие руководители IKEA France Жан-Луи Бейло и Стефан Вановербеке, а также бывший финансовый директор Дариуш Рихерт.

«Этика, соблюдение требований и прозрачность являются приоритетными для IKEA France. Они ежедневно управляют всеми ее действиями», — сказали в IKEA.

Адвокат нескольких истцов Софиана Хакики сказала, что пришло время судам наказать за недопустимые нарушения базовых прав. Дата судебного разбирательства еще не установлена. Сложно сказать и какое наказание понесут обвиняемые.

У IKEA 34 магазина во Франции, которые дают 10 000 рабочих мест.

Эта история определенно ударила по репутации компании. Впрочем, последнее время IКЕА регулярно не везет. Последний конфуз случился с китайским магазином компании. Об этом писал Frаnсе 24. По Сети разошлось видео, где девушка в одном из магазинов ублажает себя на разных диванах и кроватях. При этом на фоне гуляют обычные посетители. Как это не заметила охрана и другие сотрудники магазина — непонятно. Версию без цензуры уже снесли со всех китайских сайтов, а представители компании обещали лучше следить за мерами безопасности.