Индексация пенсий

Пенсионерам, которые занимаются опекой или попечением несовершеннолетних детей, снова начнут индексировать страховую пенсию. Ранее они получали вознаграждение по договорам и попадали в статус работающих пенсионеров, поэтому выплаты страховой части им не индексировали.

Начиная с 1 июля пенсионерам-опекунам пересмотрят сумму страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Индексация будет проходить каждый год. По данным ПФР, новая норма затронет 45,8 тысячи приемных родителей. Для проведения индексации в этом году направят 720 миллионов рублей.

Рост тарифов ЖКХ

Ежегодное повышение тарифов ЖКХ по традиции начнется с 1 июля. Региональные индексы по изменению цен на коммунальные услуги федеральное правительство утвердило еще осенью прошлого года.

Меньше всего плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет для жителей Ненецкого автономного округа. Предельное повышение составит 2,4%.

Самое большое повышение ждет жителей Чеченской Республики. Действующие тарифы проиндексируют исходя из показателя 6,5%. В Москве стоимость коммуналки во втором полугодии вырастет на 5%.

В Московской области предельный индекс для пересмотра тарифов на коммунальные услуги составит 4,1%. В Министерстве строительства и ЖКХ предложили расширить число льготников для оплаты коммунальных услуг. Там объяснили это пандемией коронавируса и вводимыми ограничениями. Но это предложение не поддержало Министерство финансов.

Самозанятые по всей стране

Вводить налоги на профессиональный доход с 1 июля смогут все регионы России. Сейчас самозанятых регистрируют только 23 субъекта из 85. Предложение распространить этот опыт на всю страну внес президент Владимир Путин во время своего последнего обращения к гражданам. Также он предложил снизить возраст для регистрации самозанятых с 18 до 16 лет.

Окончательное решение регионы будут принимать самостоятельно. Для этого им нужно внести изменения в местное законодательство.

Самозанятые россияне платят 4% с доходов, полученных от работы с физическими лицами, и 6% — с платы с сотрудничества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. На сегодняшний день в России более 741 тысячи граждан зарегистрировались в качестве самозанятых.

Пенсионеров переведут на «Мир»

Российские банки до 1 июля должны завершить перевод всех пенсионеров на карты «Мир». Но Центробанк заявил, что если кто-то из клиентов не успел поменять свою карту Visa и MasterCard, то они могут пользоваться ими до 1 октября. Наказывать банки за работу с такими клиентами не будут.

Выплаты семьям с детьми

В июле российские семьи с детьми, которым еще не исполнилось 16 лет, получат еще одну выплату в 10 тысяч рублей. Указ подписал президент России Владимир Путин. Новое пособие начислят автоматически. Также его не будут учитывать в справках о доходах семьи, если она уже получает другие меры социальной поддержки.

С предложением расширить количество получателей и включить туда семьи с детьми в возрасте 16 и 17 лет выступила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Это предложение поддержали в Госдуме и Совете Федерации.

Однако против выступило Министерство труда и социальной защиты. Там заявили, что подростков старше 16 лет нужно трудоустраивать.

Маркировка лекарств, обуви и табака

Список товаров с обязательной цифровой маркировкой с 1 июля расширится. Туда попадут лекарства, обувь и все табачные изделия. Сигареты и папиросы уже давно получили такую маркировку. Теперь она появится на всех остальных табачных изделиях.

После запуска системы по специальным маркировкам покупатели смогут узнавать о том, кто производитель товара, откуда он вообще попал на полку магазина. Вся информация будет храниться в специальной системе.

Продажа тех же лекарств без маркировки будет запрещена. Все товары в аптеках, которые поступили в продажу до 1 июля, могут продаваться до окончания срока годности.

Инвалидов освободят от знаков и документов

Все автомобили, которыми управляют инвалиды или на которых их перевозят, попадут в список специального федерального реестра. Это значит, что опознавательные знаки для машин больше выдавать не будут, а те, которые люди получили ранее, станут недействительными к концу года.

Для права на бесплатную парковку инвалиды или их представители должны подать заявление в Пенсионный фонд. Тогда их машину включат в реестр. Сделать это можно через сайт gosuslugi или при личном визите в МФЦ или отдел ПФР.

Кроме того, теперь гражданам с ограниченными возможностями больше не потребуется предоставлять справки об инвалидности при получении государственных услуг и выплат. Всю информацию инстанции смогут получить друг у друга или обратиться к федеральному реестру.