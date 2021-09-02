Иисуса Христа назвали первым коммунистом. Но его мысли были далеки от материи

Первым коммунистом на планете был Иисус Христос, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его слова сразу же раскритиковали в РПЦ, но обращение к главному образу христианской религии оказалось популярной практикой. В разное время с Богом сравнивали политиков, религиозных лидеров и даже футболистов.

«Первым коммунистом на планете был Иисус Христос. Положите рядом проповедь Иисуса и моральный кодекс строителя коммунизма — один в один. Главный лозунг коммунистов „кто не работает, тот не ест“ написан в послании апостола Павла. Надо изучать Библию», — сказал Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда».

Коммунизм и христианство не так похожи

Русская православная церковь назвала подобное сравнение Зюганова неуместным. Однако политик далеко не первый коммунист, который придерживается такого мнения. Широко известно высказывание бывшего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.

«Я в данном случае с Иисусом Христом. Он был первый социалист у нас. Тут уже ничего не поделаешь», — говорил Горбачев.

Священник и религиовед Денис Батарчук рассказал «360», что в раннем христианстве действительно усматриваются идеи, схожие с постулатами коммунизма.

«Дело даже не в самом Христе. В древней церкви, в так называемые апостольские времена у верующих людей была тенденция объединяться в общины, не иметь ничего собственного, ничего личного и все сдавать в общий котел. И те, кто не имел ничего, приносили, и те, кто имел много, тоже приносили. И все это разделялось по потребностям и по нуждам всех членов местной общины. Это были апостольские наставления, принципы такого „социалистического“ общежития», — отметил Батарчук.

По словам эксперта, на заре коммунистических идей многие обращались к первым временам христианской церкви. В начале-середине прошлого века об этом писали Николай Бердяев, Сергей Булгаков и другие мыслители. Однако потом стало понятно, что эти вещи несовместимы.

Кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам Александр Невеев также отметил, что христианство и коммунизм расходятся в главном.

«Коммунизм — это учение о том, как достичь рая на земле, сугубо материалистическое учение. Христос же никогда не говорил, что человек должен делать что-то для удовлетворения своих материальных потребностей. Он рекомендует людям поменьше думать о хлебе насущном, тогда как коммунизм — это сплошные мысли о хлебе насущном, да еще и в сочетании с экстремистскими идеями о том, что надо все отобрать и поделить», — рассказал Невеев.

Иисус в политических целях

Сравнение кого-либо с фигурой Христа часто вызывает неоднозначную реакцию, особенно когда этим пользуются в политических целях. Так, с Иисусом себя сравнил бывший президент США Дональд Трамп.

«Как-то раз мне сказали: „Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент“. Я ответил, что это не так. Мои собеседники поинтересовались: „И кто же более знаменитый?“ Тогда я сказал: „Иисус Христос“», — сказал Трамп на митинге в Гринвилле в октябре 2020 года.

Трамп добавил, что Иисус Христос все же лидирует с большим отрывом. Шутка Трампа вызвала волну смеха и аплодисментов, хотя некоторые посчитали слова президента богохульством. Отрывок выступления, опубликованный на YouTube, набрал 6,4 тысячи лайков и почти две тысячи комментариев, в которых верующие отмечают остроумие Трампа и даже благословляют его. Впрочем, победу на выборах подобные высказывания Трампу не принесли.

И церковник, и футболист

Иногда с образом Христа сравнивают себя даже представители церкви. Глава неканоничной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет сравнил себя с Иисусом, когда объяснял свой конфликт с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием и бывшим пресс-секретарем УПЦ КП Евстратием — его духовными учениками.

Филарет вспомнил библейский сюжет об Иуде, единственном из апостолов, кто предал Иисуса. Самого себя он посчитал Спасителем, который потерял учеников. По словам Филарета, как Иисус не смог избежать предательства, так и его конфликт с Епифанием и Евстратием привел к расколу «новой церкви».

Но есть и более абсурдные примеры. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года вратаря российской сборной Игоря Акинфеева назвали «ногой бога». Изначально высказывание принадлежало лидеру музыкальной группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который опубликовал в Twitter шутливый стишок.

К посту музыкант прикрепил коллаж, на котором лицо Акинфеева заменяет лик Христа на иконе.