Желания под контролем магазинов. Как искусственный интеллект заставляет нас тратить лишние деньги

Пандемия спровоцировала рост онлайн-покупок, что дало магазинам больше информации о собственных клиентах. Они стали чаще использовать ИИ, чтобы предсказать и поощрить предпочтения и покупки людей. А это провоцирует клиентов на большие траты.

Пару десятков лет назад люди записывали списки покупок на листе бумажки, а магазинам только оставалось догадываться об их предпочтениях. Теперь ситуация изменилась благодаря картам лояльности и онлайн-ретейлу.

Как пишет Би-би-си, сканируя карту лояльности на кассе, человек дает информацию супермаркету о своих предпочтениях. Проанализировав предыдущие покупки, можно понять, что клиент чаще всего выбирает и покупает.

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Кроме того, большую роль в анализе клиентов стала играть возросшая популярность онлайн-покупок. Покупательские привычки больше не являются секретом, потому что ИИ анализирует выбор людей и старается предсказать их вкусы.

Уникальность предложений

Уилл Брум основал приложение Ubamarket, цель которого заключается в оплате товаров через телефоны, составлении списков и сканировании продуктов на предмет ингредиентов и аллергенов.

«Наша система ИИ отслеживает модели поведения людей, а не их покупки, и чем больше вы делаете покупок, тем больше ИИ знает о том, какие продукты вам нравятся», — говорит он.

Цель искусственного интеллекта еще и в том, чтобы просчитать вероятность того, что покупатель попробует другой бренд или купит шоколад в субботу. Он должен научиться предлагать «гиперперсонализированные предложения». Например, если человек часто покупает вино в пятницу, то ИИ может предложить более дешевое спиртное в этот день.

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Проанализировав данные с приложения, Брум заметил, что среднее содержание корзины клиентов стало увеличиваться на 20% после перехода на его сервис.

В Германии берлинский стартап SO1 делает аналогичные вещи со своей системой искусственного интеллекта для розничной торговли. Разработчики пришли к выводу, что товары, предлагаемые искусственным интеллектом, покупают в девять раз чаще, чем те, которые предлагаются в рамках традиционных рекламных акций.

Безопасность и этика

Глава Института открытых данных Великобритании Джени Теннисон относится к таким нововведениям с осторожностью. Людям нравится, когда им рекомендуют продукты, но нельзя забывать, что у приложений нет полного представления о человеке. Их предложения базируются, скорее, на карикатуре личности клиента, поскольку через анализ покупок нельзя полностью узнать кого-либо.

Использование ИИ в розничной торговле вызывает и серьезные социальные вопросы. Важно понять, учитывает ли он расу, социально-экономический статус или сексуальную ориентацию человека.

ИИ в обычных магазинах

Интернет-гиганту Amazon не привыкать к сбору данных. Он получает информацию о своих клиентах не только через онлайн-покупки, но еще и через дверные звонки Ring и динамики Echo. Недавно он запустил сеть физических продуктовых магазинов Amazon Go. Сейчас в США открыты и работают 27 таких точек.

В магазинах люди могут совершать покупки без взаимодействия с человеком или кассой. Они просто проводят смартфоном по сканеру, когда входят в супермаркет, берут то, что хотят купить, а затем уходят. Искусственный интеллект потом выставляет счет человеку.

Один из магазинов Amazon Go. Источник: Wikimedia — Sikander Iqbal

Первые магазины Amazon Go были небольшими из-за высокой стоимости датчиков и оборудования, но компания постепенно расширяется до более крупных магазинов.

Amazon также работает над внедрением похожих технологий для супермаркетов. Например, сейчас тестируется тележка для супермаркетов Dash Cart. Она заполнена датчиками, которые должны определять и считать все, что клиент в нее кладет.

Магазин Kroger в США экспериментирует с умными полками, оснащенными ЖК-дисплеями. Они должны отображать контекстуализированный контент, призванный привлечь к себе клиентов. Определяют они этот контент, подключаясь через Bluetooth к приложениям лояльности на телефонах посетителей.

По данным исследовательской группы Gartner, более трех четвертей крупных ретейлеров по всему миру либо уже используют системы искусственного интеллекта, либо планируют установить их до конца года. Аналитик Сандип Унни говорит, что глобальная пандемия ускорила эту тенденцию, поскольку она резко изменила привычки потребителей.