Игры в историю. Порошенко неспроста сделал княгиню Ольгу украинкой

Княгиню Ольгу назвали «основательницей современной России» и включили в число женщин, изменивших мировую историю. На Украине статью Всемирного экономического форума на этот счет сочли несправедливой и попросили исправить допущенную ошибку. Чьей правительницей в действительности была жена погибшего князя Игоря, разбирался «360».

Ставший объектом споров материал опубликовали на сайте Всемирного экономического форума. Сейчас там размещена исправленная версия с уточнениями. «В предыдущей версии статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили эту часть из-за конфликта исторических данных», — указали авторы статьи.

В первоначальной версии публикации княгиня выступает «прародительницей современной России».

Символ значимый, а тема непростая

За эти слова зацепился бывший украинский президент Петр Порошенко, высказав в Facebook свое возмущение по поводу содержания статьи. К чести политика, он указал на один действительно существенный прокол составителей материала: в нем мужа Ольги почему-то звали Иваном.

«Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный экономический форум именует нашу княгиню российской правительницей и основоположницей современной России», — негодовал Порошенко, потребовав «немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинской истории и тщательно проверять свои источники».

Российский историк-религиовед и доцент Центра изучения религий РГГУ Алексей Юдин в беседе с «360» заметил, что княгиня не имеет отношения ни к России, ни к Украине, а ее поездка в Константинополь до сих пор вызывает споры среди историков.

Какая некая символическая фигура общей восточно-славянской истории она очень значима. Тема достаточно непростая с исторической точки зрения Алексей Юдин историк-религиовед.

Юдин заметил, что сейчас в принципе много вопросов к вещам, которые, например, в советскую пору были основополагающими. Историю он охарактеризовал движущимся процессом, в котором каждый раз нужно находить баланс.

Источник фото: Википедия

«Игры в историю — печальное знамение нынешних времен. В историю играют, перекраивают, придумывают, дописывают, выворачивают наизнанку. И в этом смысле княгиня Ольга тоже становится пререкаемой фигурой. <…> Она имела отношение к тому государству, которое существовало тогда. <…> Мы не можем говорить, как это было на самом деле, а можем давать какие-то правдоподобные версии, основанные на источниках», — заключил доцент РГГУ.

Расчет на внутреннее потребление

Довольно просто объяснил занятую Порошенко позицию украинский политик и управленец Владимир Олейник. Высказывание экс-президента — противоречие посылу о единстве русских и украинцев как народа и страны.

«Бред, рассчитанный на малограмотный народ. <…> Рассчитано на внутреннее потребление, на формирование молодого поколения, которое должно ненавидеть все русское. <…> Не удивлюсь, если появятся новые исследователи, которые будут утверждать, что княгиня Ольга — основательница украинцев», — сказал Олейник.

Он подчеркнул, что «мир даже не заметит» заявление Порошенко, поскольку занят совсем другими, гораздо более важными вопросами.

Дочь Вещего Олега или безымянных крестьян

Версий о происхождении княгини Ольги (при рождении ей было дано имя Хельга — прим. ред.) несколько. В «Повести временных лет» говорится, что она родилась в псковской деревне Выбуты, а родители будущей правительницы были крестьянами. Их имена неизвестны.

В Типографской летописи конца XV века указано, будто бы отцом Ольги был Вещий Олег. Он правил Русью до того момента, пока сын Рюрика Игорь не достиг нужного возраста. Легенды гласят, что именно Олег поженил Игоря и Ольгу. Подтверждения этому варианту происхождения будущей княгини нет.

Источник фото: Facebook

После гибели мужа Ольга осталась регентом при трехлетнем сыне Святославе. Она отомстила убившим Игоря древлянам, покорила их и заставила платить дань Руси.

Ольга — первый правитель Руси, принявший крещение. Хотя и дружина, и русский народ при ней оставались язычниками. Великий князь Киевский Святослав Игоревич, сын княгини, тоже пребывал в язычестве. О дате и обстоятельствах крещения Ольги известно мало. Если верить Повести временных лет, то это произошло в 955 году в Константинополе.

К лику святой равноапостольной Ольгу причислили в 1547 году. В христианской истории такой чести удостоены еще пять святых женщин, в том числе Мария Магдалина.