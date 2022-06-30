Смарт-часами и умными очками уже никого не удивишь: технологии шагнули далеко вперед, и разработчики выдумали линзы с дополненной реальностью. Создатели говорят, что потенциал у новой технологической игрушки огромный. Но так ли это? «360» узнал о новинке и попытался разобраться.

Вызвать такси движением ресниц

Компания Mojo Visions первая представила линзы с дополненной реальностью. Полноценный тест уже провели, причем сделал это глава фирмы сам на себе. И первая «обкатка» получилась достойной.

Корпорация долго разрабатывала это устройство. Сначала представила прототипы — но их нельзя было расположить на зрачках. Готовый вариант выглядит как простая линза, но с небольшим дополнением в виде кучи микросхем на радужке. И в данном случае микросхемы действительно — супермикро.

Источник фото: MojoVision

Новинку представили журналистам. И они также протестировали ее и в хвост, и в гриву. Оказалось, что в линзы встроена система навигации, программа-суфлер и даже приложение для заказа такси. Но вот выполнять свою прямую функцию — корректировать зрение — разработка пока не может. Но создатели пообещали, что скоро эта возможность появится. Кроме того, в теории в линзу могут добавить объектив.

Пока неясно, когда новинка появится на рынке. Сейчас ее все еще испытывают, чтобы устранить все недоработки и баги. Цену тоже держат в секрете, но говорят, что линзы обойдутся примерно как флагманский смартфон.

Игра в одну сторону

В красочном рекламном ролике показаны основные возможности новых линз. Например, она поможет рассчитать расстояние до лунки при игре в гольф. Или выведет для вас информацию об асанах йоги. Но насколько такая игрушка полезна в повседневной жизни?

Простой человек не привык к устройствам дополненной реальности, однако для разного рода специалистов это реальная помощь на работе. Например, их применяют на промышленных объектах, напомнил «360» ведущий канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. В пример он привел работяг-технарей на нефтяных вышках. Если на них надеты очки дополненной реальности, то им не страшна недостаточная квалификация: при удаленном руководстве инженера и с его контекстными подсказками технический персонал сможет решить какую-то сложную проблему.

Дополненная реальность используется также и в медицине.

«Медицина: сразу вывод контекстной информации во время операций или при осмотре пациента, чтобы не отвлекаться на дополнительные экраны. <…> Это почти всегда связано еще и с камерой, которая встроена в эти очки и записывает все, что вокруг происходит», — отметил Корнейчук.

На данный момент линзы будут сильно проигрывать очкам с дополненной реальностью — и все из-за камеры. По мнению эксперта, сейчас это только баловство, игрушка.

«Линзы без камеры гораздо более ограниченны, чем очки со встроенной камерой. Наверное, во многом линзы на сегодняшний день — это баловство. Что они смогут? Вывести уведомление с экрана телефона? Кино, чтобы тебе скучно не было? На экзамене ты сможешь подсмотреть содержание билетов? Усложнится жизнь у всех. Например, у учащихся — потому что их еще и на линзы начнут проверять», — подчеркнул собеседник «360».

Сейчас линзы могут быть реально полезны только если идет односторонний поток данных, заявил Корнейчук.

«Они могут быть полезны в каких-то таких сферах применения, в которых нужен односторонний поток данных. Нужно учитывать контекст в большей мере. Потому что весь интерактив может быть настроен на звуках, связи со смартфонах, геолокации. Но без камеры возможности могут быть сильно ограничены», — заключил специалист по гаджетам.