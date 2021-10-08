Игрок War Thunder раскрыл секретную «начинку» танка ради спора. Азарт будет стоить ему свободы

Французский военный выложил на форуме российской игры секретные документы. И это не первый подобный случай. Подобные действия могут сильно навредить государствам и самим хвастунам. Ведь за разглашение подобной информации может грозить уголовная ответственность.

Публикация секретных документов

Экс-танкист из Франции опубликовал секретное руководство по управлению танком Leclerc. Так сильно мужчина хотел победить в споре на форуме компьютерной игры War Thunder, сообщило издание UK Defence Journal.

Пользователи обсуждали характеристики танка, который оказался представлен в игре. Оппоненты RED_CROSS ошиблись в скорости вращения танковой башни. Сначала игрок попробовал доказать свою правоту на словах, но в итоге в дело пошли документы. Геймер не удержался и похвастал тем, что был членом экипажа Leclerc S2. В доказательство своих слов он выложил часть секретного руководства.

«Турели потребовалось порядка 11 секунд, чтобы совершить полный поворот. Поэтому угловая скорость — 31 градус, а не 40. Я говорю о модели S2 — танке, в котором я находился лично», — заявил геймер.

После этого спор прекратился. Модераторы форума уже удалили скандальное сообщение. Ведь танк Leclerc S2 все еще стоит на вооружении французской армии.

Это не первый случай утечки засекреченных материалов на форуме War Thunder. Перед этим один из пользователей выложил в Сеть документ с характеристиками другого танка — британского Challenger 2. Тогда игрок хотел уточнить дизайн техники в игре.

Цена сенсации

Страны не публикуют характеристики боеспособности своей техники. Это некий секрет, на который рассчитывают власти в случае боевых действий. Об этом в разговоре с «360» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Он (экс-танкист — прим. ред.) нарушил воинскую этику, так как он бывший военнослужащий. А каждый военнослужащий подписывает договор о нераспространении сведений, который являются секретными на определенное время. <…> Каждые сведения имеют свою категорию. Есть те, которые нельзя разглашать никогда», — пояснил собеседник «360».

Если игрок подписал соглашение и его нарушил, ему может грозить серьезное наказание, вплоть до уголовного преследования. Также его могут обязать выплатить штраф. Схожее мнение высказал и другой собеседник «360» — военный обозреватель, полковник запаса, журналист Александр Жилин.

«Любой разгласивший должен привлекаться к уголовному преследованию. Допустим, я служил в авиации. У меня форма допуска к секретной документации и так далее. И я расписывался в том, что я не имею права разглашать все, что связано с документами. <…> Если была разглашена какая-то технологическая или какая-то другая тайна, могут человека привлечь к уголовной ответственности. <…> Никакая сенсация не стоит того, чтобы нарушать секретность. Слишком большая цена», — отметил Жилин.

По его словам, такие действия могут нанести непоправимый урон государству.