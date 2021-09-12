Французы решили вернуться на российский рынок. Они готовы маркировать шампанское как игристое вино

Поставки французского шампанского в Россию официально возобновятся уже в середине сентября. Получается, что продажа этого алкоголя РФ была приостановлена всего на два месяца. Эксперты в этой отрасли рассказали «360», что не почувствовали недостатка алкоголя из Франции за этот период и предположили, что французы решили вернуться в Россию из соображений бизнеса.

Решение вернуться

Межпрофессиональный комитет вин Шампани 11 сентября объявил о том, что уж с 15 сентября возобновляет поставки шампанского в Россию.

«Отмена приостановки экспорта является мерой восстановлений мира, которая усиливает наше желание не обращаться во Всемирную торговую организацию. Мы будем уважать новый закон…», —заявил агентству France Press сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер.

Он также объяснил решение желанием не ставить в неприятное положение российских клиентов и потребителей в преддверии новогодних праздников.

«Я немного удивлен, что они отменили эмбарго, потому что доля импорта на Россию из общего объема производства шампанского — менее 1%, а потерь особых нет, но войти на рынок — очень тяжело», — прокомментировал «360» ситуацию директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов.

По его словам, в России за два месяца не было перебоев с поставкамии шампанского. Все дело в том, что в ресторанах или магазинах есть запас этого алкоголя.

«Потому что процесс импорта занимает около года. То есть это делается за очень долго. Если бы год [не было поставок], то ощутили, а поскольку несколько месяцев — нет», — объяснил Тузмухамедов.

Ресторатор Дмитрий Соколов подтвердил, что за последние два месяца не ощутил недостатка французской продукции.

«Возобновили, чтобы заработать денег. Это же бизнес», — прокомментировал он решение французских производителей вернуться на российский рынок.

Он отметил, что Россия является одним из крупных клиентов производителей французского шампанского. Соколов заявил, что Moët & Chandon — один из лидеров рынка.

«Если они уйдут с рынка, быстро другие компании их место займут. Свято место пусто не бывает», — заключил ресторатор.

Почему французы уходили из России

В начале июля в силу вставили поправки о регулировании алкогольной продукции. В них говорилось о том, что шампанским теперь может называться только продукция российского производства. Иностранный же алкоголь этого типа попал в категорию «игристое вино».

Эти изменения возмутили виноделов из Франции. Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC) назвал поправки в российское законодательство неприемлемыми и потребовал отреагировать на это дипломатов Франции и Европейский союз. Об этом написал ТАСС.

Производитель Moët & Chandon заявил, что намерен остановить поставки шампанского в Россию. Однако чуть позже Moet Hennessy все же согласилась с требованиями нового закона об игристых винах. При этом компания подчеркнула, что возникла кратковременная приостановка поставок из-за необходимости маркировать свою продукцию как «игристое вино». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сам факт того, что в нашей стране принято такое постановление признать шампанское игристым, — оно, я считаю, по отношению к французам недостаточно корректно или вообще некорректно. Шампанское всегда было шампанским и должно остаться им. Также как коньяк, также как другие зарегистрированные наименования. Поэтому такого рода протест мне понятен», — заявила «360» руководитель «Российской Ассоциации Сомелье» Светлана Фомичева.

При этом Союз виноделов расценил как недоразумение сообщение о возобновлении поставок шампанского из Франции в Россию. В организации напомнили, что новый закон никак не повлиял на возможность покупать шампанское иностранного производства. Соответственно своим заявлением комитета вин Шампани просто пытался поднять шум, заключил президент Союза виноделов Леонид Попович.