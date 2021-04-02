Игра теней. Украина запугивает Россию военными с оглядкой за океан

Украина заявила, что Россия создает атмосферу угрозы, и похвасталась заступничеством США. При этом украинские военные проводят учения на границе с Крымом, а президент получил право призывать в армию резервистов. Эксперт считает, что все это делается лишь для того, чтобы понравиться новой администрации Белого дома. Ведь ее симпатия означает деньги.

Украина снова обвинила Россию, на этот раз — в присутствии войск на границе и «игрой мышцами» под видом учений. Которые якобы затеяны, чтобы создать «атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня», сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Это не первое обвинение от соседей. Но параллельно со странными заявлениями военные Украины, инженеры и саперы ВСУ, провели учения на границе с Крымом вдоль побережья Черного и Азовского морей. Бойцы тренировались устанавливать минно-взрывные заграждения.

И это нормально: в переделах своего государства любая страна имеет право перемещать войска по своему усмотрению. Эту нехитрую истину был вынужден напомнить Кремль в ответ на обвинения Киева. В ответ министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что его американский коллега Ллойд Остин пообещал военную поддержку «в случае эскалации российской агрессии».

Соревнование в нелюбви

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский предположил: игра идет для того, чтобы действия правительства Зеленского были оценены новой администрацией США.

«Но, встав на дорогу доказательств, что нынешняя украинская власть более антироссийская, чем предыдущая, уже невозможно остановиться. Поэтому нужны все более и более радикальные шаги, которые позволят подготовить информационное пространство в нужном духе», — пояснил Михаил Погребинский «360».

А поскольку западные СМИ симпатизируют Украине, любое обострение будет интерпретировано как российские агрессивные действия, отметил политолог.

«Любой минимальный шаг на пути обострения ситуации будет играть на эту стратегию: „Мы самые антироссийские! Мы лучше, чем Порошенко! Мы докажем новому президенту США, что на нас нужно сделать ставку!». Это особенно важно, так как у действующего президента Украины почва уходит из-под ног», — сказал политолог.

Голоса уходят

По мнению Михаила Погребинского, люди, которые голосовали за Зеленского, все больше и больше настраиваются против него. Украинцы не просто безразличны — а именно против. Это произошло как раз из-за того, что политик переориентировался и фактически сейчас продолжает линию Порошенко.

«Атакуя Медведчука, закрывая каналы, которые он называет пророссийскими, Зеленский смог получить часть союзников в свой лагерь, и это замедлило падение его рейтинга. Но понятно, что это небольшая остановка в общем тренде уменьшения к нему доверия и поддержки», — отметил политолог.

Собеседник сравнил подобную линию главы Украины с истерической реакцией в безвыходной ситуации. Власти стремятся показать, что у страны есть только один выход, одна опора — посольство США: «Показать, насколько мы антироссийские. И нас будут любить в Вашингтоне!».

Новый вид военной службы

Видимо, в рамках той же стратегии Верховная Рада Украины ввела новый вид военной службы — по призыву лиц из числа резервистов в особый период без объявления мобилизации. Теперь президент как верховный главнокомандующий может призвать резервистов для «оперативного доукомплектования» ВСУ.

«Резервисты — продолжение линии. Есть обострение, погибли украинские военнослужащие. Есть атака со стороны правых сторонников войны до последнего украинца с призывом наказать Россию. Им плевать, что это невозможно. Они безответственны. Им важно сказать: „Власть никуда не годится, мы были бы лучше!“», — сказал Михаил Погребинский.

США не придут

Политолог не думает, что Украина всерьез рискнет напасть на Россию. Те люди, что окружают президента Зеленского, все же отдают себе отчет, чем это закончится, и не хотят подталкивать главнокомандующего к такому шагу. Но в сложившейся нервной атмосфере возможен повод для эскалации конфликта и без приказа.

«Непризнанные республики, похоже, тоже не собираются сдерживаться, и они будут поддерживать это напряжение. Тем более что они недовольны своим статусом, они хотят какой-то определенности. Но генералы тоже должны думать о своей судьбе, поэтому хочется верить, что ничего серьезного не случится. Может быть, я оптимист», — сказал Михаил Погребинский.

Эксперт выразил уверенность, что, несмотря на все заявления, США не станут вступаться за Украину. Возможно, дадут более серьезное летальное оружие. Это будет зависит от того, до какой степени будет развернут конфликт. Но в любом случае американцы 10 раз подумают прежде чем что-то решать, уверен политолог.