Игра на сближение. Россия и Белоруссия вместе обучат военных ради общей выгоды

Российских и белорусских военных будут обучать вместе в специальных центрах подготовки на территории Нижегородской, Калининградской и Гродненской областей. Зачем нужны такие учреждения и какой из стран выгоднее их появление, разбирался «360».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 5 марта встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, сообщила пресс-служба ведомства. Среди прочих вопросов министры как раз обсудили создание трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

«Создаваемые российско-белорусские учебно-боевые центры <…> будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях Российской Федерации, а также Гродненской области Республики Беларусь», — уточнили в Минобороны РФ.

Единый контур для двух государств

Военный эксперт и коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с «360» заметил, что подобные центры позволят российским и белорусским военным получить общую подготовку и работать «в едином контуре боевого управления».

«Такого рода учебные центры нужны. <…> У нас общая военно-техническая база, общая противовоздушная оборона. Недавно [президент Белоруссии Александр] Лукашенко сказал, что нужно разрешить нашим истребителям базироваться на территории Белоруссии. Идет сближение по военно-техническому сотрудничеству, в данном случае — по военно-учебному», — сказал он.

Создание учебно-боевых центров, подчеркнул Леонков, выгодно Союзному государству. С ним согласен и военный эксперт Василий Дандыкин, который напомнил о недавней «атаке на Белоруссию со стороны западного мира».

«Атаки отбили. Когда встретились два президента, они обсуждали определенные вопросы, в том числе, может, и этот», — предположил специалист.

Белорусы пришли к выводу, что Россия — главный стратегический партнер для Белоруссии и по истории, и по экономике, и по политике Василий Дандыкин военный эксперт.

Дандыкин заметил, что между российским и белорусским оборонными ведомствами тесные связи, между ними существуют определенные договоренности, а в России и Белоруссии проходят совместные учения.

«Вещи очевидные, все в рамках договоренностей. <…> Минск получит выгоду, там не так все просто, Россия — потому что Белоруссия наш ближний стратегический резерв», — указал военный эксперт на взаимный интерес государств в создании спеццентров.

Планов громадье

Для Минобороны РФ и Белоруссии 2021 год в принципе обещает быть насыщенным. Вопросов о продолжении сотрудничества, признали на встрече стороны, много.

Крупнейшим совместным учением двух стран, напомнил Сергей Шойгу, станут маневры «Запад-2021». Кроме них запланированы мероприятия как по двустороннему взаимодействию, так и в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ. Главным из обсуждаемых вопросов Шойгу назвал «деятельность по совместной системе противовоздушной обороны России и Белоруссии».

Белорусские военные уже получили от коллег из РФ приглашение на Международную конференцию по безопасности, которая пройдет в этом году.

Кроме того, Сергей Шойгу в пятницу пригласил белорусских военнослужащих принять участие в Армейских международных играх этого года. Виктор Хренин заявил, что белорусские военнослужащие уже решили участвовать в играх. Бороться за победу в 26 конкурсах будут 27 команд республики.

«И также примем три конкурса у себя, на территории Белоруссии», — добавил глава Минобороны Белоруссии.