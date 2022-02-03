Игра на нервах. Сообщение в родительском чате превратило жителя Канска в педофила

Родительские чаты в Канске стали источником слухов об орудующем в городе маньяке. Все началось с сообщения, что неизвестный мужчина пытался утащить ученицу начальных классов с территории школы. Полиция выяснила, что местный житель просто защитил одноклассницу сына от стаи бродячих собак. Эксперты «360» объяснили, почему люди предпочитают верить слухам и как защитить себя от необоснованных обвинений.

Непроверенная информация

Сообщение о подстерегающем детей у школ педофиле разошлось по родительским чатам Канска в Красноярском крае. Автор послания сообщил, что мужчина пытался утащить за рюкзак восьмилетнюю девочку, но той удалось сбежать. Родители уже обратились в полицию, которая начала проверку.

Источник фото: Теlеgrаm-канал «ЧП Канск»

«Уважаемые родители, сегодня, в 18:00, в нашем районе незнакомец пытался тянуть ребенка начальной школы за ручку рюкзака за собой. Ребенок смог вырваться и убежать. Сейчас сотрудники полиции опрашивают родителей ребенка, изучают видео с камер. Если кто-то был свидетелем, отзовитесь. Пожалуйста, будьте бдительны. Не выпускайте из поля зрения ваших детей. Особенно в темное время суток», — говорится в сообщении.

После публикации этого сообщения пользователи местных чатов начали передавать друг другу, что в городе орудует маньяк. Но выяснилось, что первоначальное сообщение появилось из-за непроверенной информации.

Отдел полиции города выпустил официальное заявление. Правоохранители подтвердили, что к ним обратился отец школьницы. По словам его дочери, неизвестный мужчина напугал девочку, потянув за рюкзак и сказав, чтобы она шла с ним.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что на территорию школы забежала стая бродячих собак. Девочка испугалась безнадзорных животных, и ей на помощь пришел отец ее одноклассника. Он взял ручку рюкзака девочки и со словами: «Пойдем вместе», — помог ей пройти мимо бродячих животных.

Родителям школьницы сообщили, что никаких противоправных действий в отношении ребенка мужчина не совершал. Отец девочки признал, что поторопился с сообщением в полицию.

Сильные эмоции

Огромное количество эмоционально окрашенной информации, которая сегодня окружает людей, повышает чувство тревожности. Поэтому часто логическое мышление у людей не срабатывает. Об этом «360» заявил психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Он пояснил, что когда человек сталкивается с какой-то новостью, которую не может объяснить, в голову ему приходит только одна версия событий.

«Есть слова „мужчина“, „маленькая девочка“, „рюкзак“, „хотел ее похитить“. Человек пытается объяснить себе одной пугающей причиной то, что произошло. Из-за того, что других версий он не видит, начинает верить в одну. А эта вера провоцирует у него сильные эмоции злости, переживания за своего ребенка, то есть эмоционально заряжается — и ему сложно по-другому оценить ситуацию», — пояснил психолог.

Павел Жавнеров объяснил, что это последствия ускорения темпа жизни. Современный человек сегодня сталкивается с огромным количеством событий и перерабатывает огромные объемы информации из СМИ, чатов, социальных сетей.

Получается, что человек находится между молотом и наковальней позитивных и негативных эмоций, которые на него постоянно обрушиваются. В результате этого эмоциональность возрастает, а вместе с ней тревожность. Поэтому люди еще сильнее реагируют на такие сообщения Павел Жавнеров.

Эксперт пояснил, что в любой информации нужно разбираться досконально. Особенно если ребенок рассказывает родителям о неприятной истории, которая с ним приключилась. В силу возраста и отсутствия жизненного опыта он может не брать во внимание другие важные факторы, поэтому задача родных — выяснить в деталях, что с ним произошло.

«Нужно как можно больше вопросов задавать ребенку, чтобы представлять себе всю картину, чтобы полностью было понимание, что ребенок делал, где находился и все обстоятельства. Потому что все это помогает понимать, что на самом деле произошло. Ребенок не пытается обмануть, он рассказывает, что он понял сам, но взрослым нужно получать максимум информации, чтобы видеть всю картину», — подчеркнул Павел Жавнеров.

Специалист не исключил, что у мужчины, которого огульно обвинили в похищении ребенка, могут возникнуть проблемы. Несмотря на опровержение информации, в ближайшее время местные жители могут вести себя с ним негативно. Но спустя некоторое время история забудется, потому что на смену придут другие эмоциональные сообщения.

Слов недостаточно

Ситуаций, когда мужчину обвиняют в действиях сексуального характера по отношению к детям, сегодня очень много. Но большая часть подобных заявлений не подтверждается. Об этом «360» заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

Он рассказал, что когда работал в прокуратуре, передал на экспертизу записную книжку с рисунками девочки, которая обвинила мужчину. После проверки специалисты заявили, что она склонна ко лжи, оговорам и фантазиям.

«Дети вообще склонны фантазировать и лгать. Все еще зависит от особенности конкретного человека и психики. Поэтому показания одной девочки не приведут к обвинению и уголовному делу, если человек сам себя не оговорит под давлением», — сказал Калинов.

Адвокат пояснил, что после заявления полицейские проводят опрос свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения и задают много вопросов ребенку, который пожаловался. Только при сборе всей информации и выстраивании картины они решают, есть состав преступления или нет.

Но если человек знает, что он невиновен, то до заведения уголовного дела ему нужно самостоятельно пройти полиграф. На этой стадии эти данные имеют вес. После этого уже вместе с адвокатом нужно обращаться в правоохранительные органы.

В случае с историей в Канске, если произошло разглашение личных данных обвиненного в попытке похищения девочки мужчины, то он вполне может подать в суд и требовать компенсацию. Ее размер законом не установлен. Но если от ложных обвинений у него ухудшилось здоровье, то к заявлению он может приложить справки от врача.